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الجيش الروسى: طائرتان حربيتان إسرائيليتان نفذتا ضربات على قاعدة جوية سورية

الإثنين، 09 أبريل 2018 09:17 ص
الجيش الروسى: طائرتان حربيتان إسرائيليتان نفذتا ضربات على قاعدة جوية سورية قصف سوريا -أرشيفية


رويترز
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نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن الجيش الروسى قوله، اليوم الاثنين، إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز إف-15 نفذتا ضربات على قاعدة جوية سورية أمس الأحد.

ونقلت انترفاكس عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرتين الإسرائيليتين شنتا الضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوى اللبنانى وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت خمسة من الصواريخ الثمانية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إنه ليس لديه تعقيب على التصريحات الروسية


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