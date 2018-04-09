الجيش الروسى: طائرتان حربيتان إسرائيليتان نفذتا ضربات على قاعدة جوية سورية

الجيش الروسى: طائرتان حربيتان إسرائيليتان نفذتا ضربات على قاعدة جوية سوريةالإثنين، 09 أبريل 2018 09:17 ص
قصف سوريا -أرشيفية
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نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن الجيش الروسى قوله، اليوم الاثنين، إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز إف-15 نفذتا ضربات على قاعدة جوية سورية أمس الأحد.
ونقلت انترفاكس عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرتين الإسرائيليتين شنتا الضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوى اللبنانى وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت خمسة من الصواريخ الثمانية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إنه ليس لديه تعقيب على التصريحات الروسية
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