استقالة رئيس البرلمان الصومالى قبل اقتراع على سحب الثقة منه

استقالة رئيس البرلمان الصومالى قبل اقتراع على سحب الثقة منهالإثنين، 09 أبريل 2018 08:26 ص
برلمان الصومال
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قال النائب ظاهر أمين إن رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جوارى استقال قبل اقتراع على سحب الثقة منه فى المجلس لينهى أسابيع من التوتر السياسى.
وقال أمين لرويترز إن البرلمان كان مستعدا هذا الصباح لإجراء اقتراع على سحب الثقة من رئيس المجلس عندما وصل نائب رئيس البرلمان وقرأ رسالة الاستقالة.
وأضاف أن أعضاء المجلس صفقوا وتم قبول الاستقالة بما يتفق مع الدستور مشيرا إلى أن هذه هى نهاية الأزمة السياسية.
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