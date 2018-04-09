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الإثنين، 09 أبريل 2018 01:56 م
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إعدام 1417 كيلو رنجة و11 طن ديوك رومى فى القليوبية

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:58 م
إعدام 1417 كيلو رنجة و11 طن ديوك رومى فى القليوبية رنجة - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
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نفذت مديرية التموين بالقليوبية حملة على الثلاجات والمحال التجارية بمدينة طوخ، وقامت بضبط 270 كرتونة رنجة مختلفة الأوزان و72 شيكارة دقيق مدعم وضبط 11 طن ديوك رومى مذبوحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و32 كيلو لحم غير صالح للاستهلاك الآدمى.

 

وتم تحرير 5 محاضر بالواقعة وأوصت اللجنة بالإعدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.

 

وعلى جانب آخر قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة بضبط 67 كيلو رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وذلك ضمن حملة مكبرة تم إجراؤها بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى وقد تم تحرير محضر بالواقعة.

 

وشدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على ضرورة عمل حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على بقالى التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وضبط المخالفين و تطبيق القانون بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضمان جودة وسلامة المنتج المعروض حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


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