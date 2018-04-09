أهالى التل الكبير والقصاصين مهددون بإزالة منازلهم.. ورئيس المدينة: نسعى للحل







الإسماعيلية – جمال حراجى

مساحة كبيرة من قرى مدينة التل الكبير ومدينة القصاصين بالإسماعيلية تقع بالكامل فى زمام أملاك هيئة الأوقاف، والتى تتمسك بملكيتها لهذه الأراضى، وتعتبر أى بناء عليها تعديا ويلزم الإزالة فورا، ولا يتم إدخال أى مرافق إلا بموافقة الأوقاف، والتى لن توافق إلا بعد أخذ حقها من المواطن الذى يقيم على هذه الأرض منذ أكثر من 60 عاما، مأساة يعيشها الأهالى منذ سنوات طويلة ولا يوجد لها حل حتى الآن.

تعويض الأوقاف

يقول محمد الشناوى من أهالى التل الكبير، طالبنا الوحدة المحلية بالتل الكبير بتقنين الأوضاع، وحل المشكلة، وطالبنا أن تكون تبعية الأرض للإصلاح الزراعى، وتم حصر الكتلة السكنية التى يقيم عليها المواطنون فى عدد من القرى والتوابع، وكان الاقتراح أن تقوم المحافظة بتعويض الأوقاف عن هذه الأرض، بأرض أخرى ولكن لا جديد حتى الآن.

المرافق

وأشار محمد شعبان مهدى من المتضررين، إلى أن مشكلة تبعية الأرض للأوقاف تمنعنا من إدخال أى مرافق أو إقامة أى منشآت خدمية أو مدرس أو وحدة صحية، فيضطر أطفالنا للسفر الى أماكن بعيدة للذهاب للمدارس أو العلاج فى المستشفيات والوحدات الصحية تقع على مسافات بعيدة.

ممنوع البناء

وقال عبد العزيز السروجى أحد الأهالى، نحن مهددون بالسجن بسبب مطاردة الأوقاف لنا فى حالة إعادة بناء المنازل القديمة والتى ورثناها عن آبائنا وأجدادنا من سنين طويلة، وهى مبنية بالطوب وطبيعى أن يحاول الأهالى بناء هذه المنازل لوقاية الأطفال من الشمس والأمطار، وحتى تكون مناسبة للإقامة، إلا أننا فى حالة القيام بأى أعمال نتلقى الإنذار بالسجن لأن هذه الأرض ملك للأوقاف ولا يوجد عقود مع الأهالى بها.

المشكلة تؤرق آلاف الأسر

ويطالب عبد النبى رزق الله من أهالى القصاصين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التى تؤرق ألاف الأسر فى المدينتين، والتى مازالت قائمة رغم مرور سنوات طويلة تم وعدنا أكثر من مرة لحل المشكلة ولكن حتى الآن لم تحل، وسوف نظل مهددون من هيئة الأوقاف، ولا نستطيع تطوير المبانى أو إقامة أى نوع من الخدمات داخل منازلنا، لأنه يحتاج إلى موافقة من الأوقاف، وغالبا الأوقاف لااتوافق.

التنسيق مع الهيئة

ومن جانبه أوضح اللواء عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنه جارى حلها بالتنسيق مع هيئة أوقاف التل الكبير، لحل المشكلة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الهيئة بعدم التعرض للمواطنين حاليا حتى يتم حل المشكلة، مشيرا إلى مشاركة نواب المحافظة فى حل هذه المشكلة من خلال البرلمان، وعرض المشكلة من قبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على الوزارة لإيجاد حل نهائى لمشكلة المنازل والأراضى التابعة لهيئة الأوقاف.

تدخل النواب

وأشار النائب أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، أنه تقدم بالفعل بطلب للمناقشة العامة لمشكلة الكتل السكنية مع هيئة الأوقاف المصرية بالقصاصين والتل الكبير، وكان رد المكتب الفنى للأوقاف ببحث المشكلة وتوفيق الأوضاع والتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى، مشيرا إلى أنه سوف يطل يحاول بكل الطرق لحل هذه المشكله رغم صعوبتها والضغط بكل قوه من اجل إنهاء معاناة أهل الدائرة.



مدخل مدينة التل الكبير



مبانى تحتاج إلى مرافق



البناء خارج أراضى الأوقاف



الصرف الزراعى معطل



أراضى تابعة للأوقاف



جانب من منطقة بالقصاصين تابعة للأوقاف



رد الأوقاف على طلب النائب أحمد بدران البعلى



رد الإدارة المركزة للشئون الفنية بوزارة الأوقاف