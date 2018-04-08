وكيل بيطرى الغربية: لا توجد حالات وبائية لأمراض الحمى القلاعية والجلد العقدى







الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور حاتم أنور وكيل مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد أى حالات مرضية وبائية بين الماشية سواء لأمراض الحمى القلاعية أو الجلد العقدى أو حمى الوادى المتصدع، مؤكدا أن أى حالات تظهر ما هى إلا حالات فردية لم تصل إلى حد الوباء.

وأكد "أنور" أنه يتم تحصين رؤوس المواشى، ويجوز أن يكون بعض الحالات الفردية مصابة بأى نوع من الأمراض ويرجع ذلك للمواطن صاحب الحيوان لعدم قيامه بتحصين المواشى، أو قيامه بشراء الحيوان دون الحصول على بطاقة الحيوان المدون بها التحصينات، وأدخلها مع الحيوانات فى الحظيرة وهو ما يتسبب فى انتشار المرض.

وأرجع "أنور" ظهور الحالات المرضية لافتقار ونقص الوعى لدى بعض المواطنين للإرشاد البيطرى الكامل بضرورة عملية التحصين أو شراء حيوانات من الأماكن الموثوق فيها وضرورة وضع الحيوانات الجديدة فى حجر لمدة 21 يوما، للتأكد من عدم إصابتها بأمراض.

وأشار لأن إدارة الإرشاد بالمديرية يتبعها 8مراكز معنية بسياسية الوعى للمواطنين على اختلاف فئاتهم الفكرية ويتم توعيتهم، وهناك تعاون مع الجامعة والأوقاف والكنائس والتربية والتعليم ورؤساء المدن لنشر الوعى لدى المواطنين.

وأكد "أنور" أن المديرية بها التحصينات لجميع الأمراض التى يمكن أن تهاجم الحيوانات وهناك برامج تحصينية ويتم تفعيلها، وهناك توصية بتحرير محاضر للمواطنين حال عزوفهم عن التحصين. وأوضح أنه سيتم تنفيذ الحملة الأولى فى عام 2018 يوم الثلاثاء لتحصين جميع الحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، لافتا أن محافظة الغربية بها 273ألف رأس ماشية مابين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأن جميع التحصينات متوافرة من خلال بثلاجات المديرية والإدارات البيطرية على أن يتم بدء العمل من الثلاثاء مع أول طلوع النهار حتى غروب الشمس.

وأكد أن الأطباء البيطريين الأطباء معهم اسنان لكل حيوان، وعلى كل مواطن يجب أن يعى ذلك ويستعلم عن السن الذى سيستخدم لتحصين الحيوان، وفى حال نفاذ السنون يمكن الاستعانة بسن معدن يقوم الطبيب بغليه جيدا قبل استخدامه، على أن يتم إخطار الإدارة البيطرية بذلك، مطالبا المواطنين بضرورة إبلاغ الطبيب البيطرى حال إصابة الحيوان بأمراض لعدم تحصينها.