وكيل أوقاف كفر الشيخ يخطب بالكنيسة ليؤكد لُحمة عنصرى الأمة

وكيل أوقاف كفر الشيخ يخطب بالكنيسة ليؤكد لُحمة عنصرى الأمةالأحد، 08 أبريل 2018 05:09 ص
الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
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قال الشيخ سعد الفقي ،وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشيخ سعد الفقي، إن علاقة المسلمين والمسيحيين أزلية، مؤكداً أن ما قاله البابا تواضروس،" بعد أحداث 30 يونيو " إذا حرقت الكنائس فلنصلي فى المساجد " دليل على عراقة المصريين، وتوحدهم ، داعياً المصريين بالتكاتف، للحفاظ على وطننا ،والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة المصرية، لمواجهة الأشرار، الذين لا يريدون بمصر خيرًا.
جاء ذلك خلال تقديم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حازم الخولى، رئيس جهاز الأمن الوطنى، والمهندس راضي أمين ، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء حمدى الحشاش، مساعد المحافظ لمنطقة غرب، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية، بمدينة دسوق، ومحافظة كفر الشيخ ، التهنئة بعيد القيامة المجيد، للقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام المطرانية، وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، والقمص بيشوى بطرس، راعى الكنيسة.
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