ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث سيارة ركاب قنا







قنا - هند المغربى

حصل "اليوم السابع" على أسماء الضحايا والمصابين في حادث سقوط سيارة تقل عددا من الركاب بالترعة بطريق نجع حمادى أبوتشت شمال محافظة قنا.

كان مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، تلفى بلاغا بسقوط سيارة تقل عدد من الركاب بالترعة، تم الدفع بـ 5 سيارات اسعاف وتبين أن الحادث اسفر عن مصرع "آمال قناوي سالم 34 عاما ومحمود حسن إسماعيل 35 عاما"، وإصابة "عواطف أبوالحسن إسماعيل، 55 عامًا، مقيمة نجع عايد بأبوتشت، وزوبة أبوالحسن إسماعيل، 40 عامًا، وحسام حسن محمود، 9 أعوام، ومحمد حسن محمود، 3 أعوام، وسمير حسن محمود، عامان، وياسر سعد علي، 35 عامًا، وهالة سمير حسن، 30 عامًا، ووردة سعد علي، 55 عامًا".

تمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثث والمصابين، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت المركزى والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة نجع حمادى، إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الحادث وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.