"مهندسى الإسكندرية" فى زيارة إلى الكاتدرئية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد القيامة







الاسكندرية- هناء أبو العز

توجه وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتورهشام سعودى، اليوم الأحد، إلى الكاتدرئية المرقسية بالإسكندرية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاءت التهنئة للأخوة الأقباط بأعيادهم، تأكيداً على تلاحم أبناء هذا الوطن ووحدة نسيجه، الذى لم يعرف أى نوع من أنواع التمييز الديني على مر العصور.

كان فى استقبالهم، القس ابرام ايميل سكرتير مجمع الكهنة، والقمص رويس مرقص وكيل البطريركية