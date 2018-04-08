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معرض الإسكندربة للكتاب يعرض كتابات الشباب ويشارك بأغنيات "دقة قديمة"

الأحد، 08 أبريل 2018 01:55 ص
معرض الإسكندربة للكتاب يعرض كتابات الشباب ويشارك بأغنيات "دقة قديمة" جانب من المعرض


الإسكندرية - هناء أبو العز
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أقيم مساء أمس السبت 7 أبريل ندوة حول سلسلة كتابات جديدة وهى سلسلة تتبنى كتابات الشباب تحت سن 40، ومنها قراءات فى فنون الأدب للكاتب عاطف الحناوى فى إطار فعاليات البرنامج الثقافى لمعرض الإسكندرية للكتاب، الذى تنظمه هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على ملعب كلية الهندسة بشارع لطفى السيد بالشاطبى، خلال الفترة من 30 مارس حتى 9 أبريل.

 

وقال الحناوى، إن الكتاب يحتوى على عدد من الدراسات النقدية تجمع بين القديم والحديث وتطوف حول فنون الأدب وكل الأجناس الأدبية فى الوطن العربى من خلال الشعر والقصة، ومن المبدعين الذين تعرضت لأعمالهم محمود الفحام وسمير شرف ومحمود مخمير وكريم معتوق وغيرهم من مبدعى مصر والوطن العربى.

 

وقالت الكاتبة دنيا سليمان: كتاب العرايس ومسرحيات أخرى يتناول قضايا المرأة وماتعانيه من خلال عرض ذلك بصورة التعددية.

 

وتحدثت دنيا نبيل عن المجموعة القصصية وجهك الاراببسك وتضم 15 قصة منها قضايا اجتماعية مثل قضايا المرأة والحرب والخرافات التى تسيطر على عقول العامة والمجموعة متنوعة مابين الحوار والشعر والتراث الغنائى.

 

فيما استضافت الأمسية الشعرية الثانية بمعرض الإسكندرية للكتاب، الشاعر الكبير أحمد سويلم، كما شارك عدد من الشعراء وهم دمحمد زكريا عنان، د. عبد الحميد محمود، هدى عبد الغنى، سامح محجوب، امانى شكم، منال يوسف، والمطرب الفنان محمد النجار، وقد ألقوا مجموعة من القصائد لاقت استحسانا من جمهور المعرض

 

كما جاء ضمن نشاط الطفل بمعرض إسكندرية للكتاب، حكاية ورسمة شارك فيها عفت بركات، ولعب عيال لأحمد مصطفى، وحواديت ملونة ومواهب وحكايات زمان محمد شحاته.

 

قيما قدمت فرقة دقة قديمة للموسيقى العربية وأحياء التراث بقيادة محمد خاطر مجموعة من الأغانى منها جانا الهوا وغناها محمود مبروك، وغزلاله الطاقية قدمتها هاجرة هاشم، واغنية بهية قدمها عبد الله كمال، وقد أشعلت الفرقة حماس جمهور المعرض ولاقت ترحيبا كبيرا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


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