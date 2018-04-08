مصرع رئيس قطاع شركة المياه شمال و سيناء فى حادث سير

مصرع رئيس قطاع شركة المياه شمال و سيناء فى حادث سيرالأحد، 08 أبريل 2018 09:16 ص
إسعاف - أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء اليوم، وفاة عبد الله عواد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس قطاع شمال سيناءوقال عدلى اليمانى مستشار محافظ شمال سيناء، إن الوفاه كانت اثر تعرضه لحادث اثناء سيره على طريق الإسماعيلية القنطرة.
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