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مصرع رئيس قطاع شركة المياه شمال و سيناء فى حادث سير

الأحد، 08 أبريل 2018 09:16 ص
مصرع رئيس قطاع شركة المياه شمال و سيناء فى حادث سير إسعاف - أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء اليوم، وفاة عبد الله عواد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس قطاع شمال سيناءوقال عدلى اليمانى مستشار محافظ شمال سيناء، إن الوفاه كانت اثر تعرضه لحادث اثناء سيره على طريق الإسماعيلية القنطرة.

 

 
 

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