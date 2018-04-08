مستشار الديوان الملكى بالسعودية يدشن مساعدات التمور المقدمة لـ30 دولة

إيمان حنا

دشن الدكتور عبد الله ربيعة مستشار الديوان الملكى السعودى، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد، فى مقر المركز بالرياض مساعدات التمور المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لدول العالم للعام 2018، موضحا أن المساعدات تشمل تخصيص 4000 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمى و3000 طن من التمور لبرنامج المساعدات الحكومية لـ 30 بلدًا حول العالم.

وأوضح الدكتور الربيعة، أن هذا المشروع الإنسانى المهم سينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارات المالية، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، وهيئة الرى والصرف ممثلة في مصنع تمور الأحساء، وقد خصص من إنتاج هذا المشروع أربعة آلاف طن من التمور خلال العام الحالى 2018 يتم توزيعها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، أحد الشركاء المهمين لمركز الملك سلمان للإغاثة، مفيدًا أن الثلاثة آلاف طن المتبقية سيتم إيصالها لحكومات الدول التى تم اختيارها لتقوم بتوزيعها على المحتاجين، مؤكدًا أن هذه المشاريع وغيرها الكثير تؤكد اهتمام قيادة هذا الوطن بمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في بلدان العالم.

وقدم الدكتور ربيعة الشكر لخادم الحرمين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهم المستمر للمركز.

ورحب الدكتور عبد الله الربيعة خلال كلمة ألقاها فى حفل تدشين المساعدات بالحضور فى يوم استمرار عطاء مملكة الإنسانية التى تتصدر الدول المانحة فى مد يد العون والمساعدة للدول المنكوبة والمحتاجة، كما عُرف عنها على مر العقود، مبينًا أن ما تقدمه المملكة من مساعدات يشهد بها الجميع، وقد بلغت خلال العقدين الماضيين ما مجموعه (65.9) مليار دولار أمريكى، تغطي أكثر من 80 دولة حول العالم، مشيرًا لتقديم المملكة ودولة الإمارات أكبر منحة فى تاريخ الأمم المتحدة مقدارها مليار دولار أمريكى لجمهورية اليمن الشقيقة.

وأشار إلى أن تدشين توزيع التمور الذى جاء بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده، موضحًا أن المشروع سيسهم في تقديم منح لـ30 دولة بما مقداره سبعة آلاف طن من التمور، تأكيدًا لاستمرارية نهج العطاء لهذه البلاد.

فيما أشاد سفير جيبوتى لدى المملكة ضياء الدين سعيد بعطاء المملكة السعودية، التى هى قبلة المسلمين المعروفة بعطائها منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذى تميز بالازدهار.

وقال سفير جيبوتى إن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد نموذجًا من نماذج العطاء وذراع خير فى المملكة يقوم بدور ملموس فى دعم الدول العربية والإسلامية ، مشيدًا بالتبرع الأخير من المملكة ودول الإمارات لليمن وشعبه.



الدكتور عبد الله ربيعة أثناء الحفل