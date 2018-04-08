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مسئول عراقى: القصف التركى دمر الأراضى الزراعية بالشريط الحدودى بين البلدين

الأحد، 08 أبريل 2018 09:35 ص
مسئول عراقى: القصف التركى دمر الأراضى الزراعية بالشريط الحدودى بين البلدين الجيش التركى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامى فى برلمان كردستان، أبو بكر عبد الله أن القصف التركى أدى إلى نزوح الكثير من المدنيين وتدمير أراض زراعية على الشريط الحدودى بين العراق وتركيا .

وقال عبد الله - فى تصريحات خاصة لراديو سوا الأمريكى اليوم الأحد، إنه " يجب على سلطات الإقليم الانتباه إلى هذا الوضع المأساوى على الشريط الحدودى بين إقليم كردستان العراق وتركيا، لأن هذا من شأنه إحداث كوارث جغرافية وإنسانية فى المنطقة " .

و أوضح عبد الله ما يدور حول إمكانية عقد برلمان إقليم كردستان جلسة طارئة لمناقشة الوضع فى سيدكان ومناطق أخرى تتعرض للقصف التركي، قائلا إنه لا يوجد أى مطالب من أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة بشأن هذه المسألة.

من ناحية أخرى، أعربت النائبة الايزيدية فيان دخيل عن مخاوفها من تعرض قضاء سنجار بمحافظة نينوى لضربة عسكرية تركية بسبب تمركز حزب العمال الكردستانى فى المنطقة، مطالبة الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ موقف من التهديدات التركية.

 


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