مدير مديرية الصحة بمطروح يرفع حالة الطوارئ خلال شم النسيم

مدير مديرية الصحة بمطروح يرفع حالة الطوارئ خلال شم النسيمالأحد، 08 أبريل 2018 10:23 م
جانب من الاجتماع
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اجتمع الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، مع مديري المستشفيات المختلفة، ووجه برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك بجميع مستشفيات المحافظة، خاصة مستشفيات الإحالة.
وأكد " طه" على ضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات و تواجد الأطقم الطبية و توافر أكياس الدم بجميع فصائله.
وشدد مدير الشئون الصحية بمطروح، خلال اجتماعه بمديري المستشفيات، على ضرورة التزام الأطقم الطبية بالجداول المعلنة بكل مستشفى، مؤكداً أنه لا تهاون مع المقصر في عمله.
وطالب بتفعيل دور العلاقات العامة بالمستشفيات، للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وسهولة التواصل مع المرضى و ذويهم.
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