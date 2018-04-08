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محافظ كفر الشيخ يعلن محاربة الفساد.. و1973 موضوعا بالنيابة الإدارية

الأحد، 08 أبريل 2018 08:14 ص
محافظ كفر الشيخ يعلن محاربة الفساد.. و1973 موضوعا بالنيابة الإدارية اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، منذ توليه مسئولية المحافظة إنه أعلن عن محاربته للفساد ومجازاته لكل من تجاوز أو قصر فى عمله، مؤكداً أنه وضع آليات متعددة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة.

 

وأضاف أنه استحدث منظومة متابعة جديدة تهدف إلى المراجعة الدائمة والمستمرة واليومية بمختلف النشاطات لضمان سيرها على النحو المخطط له دون بطء أو انحراف ، وقد اتخذت المتابعة عدة أشكال متابعة يومية ، متابعة أسبوعية ، متابعة ميدانية .

 

وأكد نصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحويل 789 قضية للنيابة الإدارية، و21 للنيابة العامة ، و1148 موضوعاً للشئون القانونية بالمحافظة بمعرفة التفتيش المالى والإداري، وتحويل 1699 موضوعاً للنيابة الإدارية، و25 موضوعاً للنيابة العامة ، ومجازاة 3398 موظفاً ، وصدر 50 قرارا بإيقاف موظفين عن العمل بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

 

وقال نصر ، تم غلق 1400 منشأة عيادات ومستشفيات خاصة غير مرخصة، ومخالفة للاشتراطات الصحية ، وتمكنت مديرية التموين من تحرير 23 ألف مخالفة ومحضر للتجار وأصحاب المخابز ، و230 محضراً للمخالفين من التجار بمعرفة المتابعة التموينية .


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