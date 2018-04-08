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محافظ كفر الشيخ: هزمنا قوى ودول الشر باختيار الرئيس

الأحد، 08 أبريل 2018 04:56 ص
محافظ كفر الشيخ: هزمنا قوى ودول الشر باختيار الرئيس اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، إن الشعب المصرى عامة ، وأهالى كفر الشيخ خاصة هزموا قوى الشر ودول الشر بخروجهم المشرف لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر لفترة رئاسية ثانية ، مؤكداً أن فخور بنسبة التصويت لأهالي المحافظة ، الذين تزاحموا أمام وداخل اللجان للإدلاء بأصواتهم وخاصة عظيمات المحافظة .
 
جاء ذلك خلال تقديم  اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حازم الخولى، رئيس جهاز الأمن الوطنى، والمهندس راضى أمين ، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء حمدى الحشاش، مساعد المحافظ لمنطقة غرب، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية، بمدينة دسوق، ومحافظة كفر الشيخ ، التهنئة بعيد القيامة المجيد، للقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام المطرانية، وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، ، والقمص بيشوى بطرس، راعى الكنيسة.
 
 
 
وقال محافظ كفرالشيخ، حرقت بعد 30 يونيو 75 كنيسة لم نرَ من المدعين لحقوق الإنسان اعتراضها لحرقها أو من الجماعات الإرهابية التى تحدثت كثيراً قبل 30 يونيو ، مؤكداً أن قوة وحدة الشعب المصرى، نموذج فريد فى التسامح والاعتدال ونبذ التعصب والإرهاب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالى الذى سيظل دائمًا نسيج واحد وأيد واحدة، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة.
 
 

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