محافظ كفرالشيخ يكرم 640 يتيما وأما لشهيد ويدعم 39 عروسا بأجهزة كهربائية







كفر الشيخ– محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الاحتفال بيوم اليتيم، للعام 2018، ويكرم 600 يتيم، و10 من أمهات الشهداء، والأمهات المثاليات، و 10 متفوقين و 10 مبتكرين، 10 من أوائل حفظة القرآن الكريم، وتوزيع الأجهزة الكهربائية على 39 عروسة يتيمة، الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع جمعية الأورمان، بساحة القوات المسلحة، بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمحاسب محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد علاء نجم، رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، واللواء شكرى الجندى، أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولد يتيما وعاش كريمًا ومات عظيمًا، وإن البيت الذى فيه يتيم مكرم عند الله عز وجل ثم أشار بأصبعية السبابة والوسطى والمعنى أن كافل اليتيم قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد عن النار .

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تكفل الأيتام وتحرص على دعمهم ورعايتهم، أنه سيتم توزيع شهادات أمان المصريين لأسر الشهداء على نفقة المحافظة، مؤكداً أنه وجه بتوفير احتياجات الأطفال الأيتام، مشددًا على حسن رعايتهم، قائلًا: الأطفال الأيتام هم الذين فقدوا ذويهم، ونحن لهم الأب والأم والأسرة، داعياً المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، كحق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أنه تشرف بمشاركة شباب وفتيات ورجال وسيدات كفرالشيخ، فى الانتخابات الرئاسية، واختيار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية، قائلا: هما دول أبناء كفر الشيخ، وجماهير كفرالشيخ، مقدما لهم التحية.

مشيدا بالدور الذى قامت به جمعية الأورمان والتضامن الاجتماعى، والجمعيات الخيرية التى تدعم الأيتام، مقدما الشكر لكل من شارك فى تنظيم يوم اليتيم.. مختتما كلمته بتحية الوطن" تحيامصر_ تحيا مصر_ تحيا مصر ".

وكرم محافظ كفرالشيخ، 600 يتيم، و10 من أمهات الشهداء، والأمهات المثاليات، ومنهم الأم المثالية، نادية محمد أبو الحمد خليفه، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة من مركز دسوق، تليها، الأم المثالية نادية محمد أبوشعيشع إبراهيم من قلين، ماجدة أحمد عبد الحليم مصباح من كفرالشيخ، سورية على عبد الغفار عليوة من كفرالشيخ، أمانى زكى حامد منصور من الحامول، كما كرم أسرة الشهيد محمود أحمد عبدالعزيز دحرور، وأسرة الشهيد أحمد نصرالله سيد حماد، وأسرة الشهيد عبدالله عبدالنبى حسن أبوزيد، وأسرة الشهيد شريف عبده عبداللطيف زايد، وأسرة الشهيد عبدالسلام عبدالعال عبدالستار، والأم المثالية بهيجة حسن الأشمونى، كما كرم 10 متفوقين و 10 مبتكرين، 10 من أوائل حفظة القرآن الكريم، وتضمن التكريم 3 من حفظة القرآن الكريم كاملاً وكان على رأسهم، محمد السيد على على براغيث الفائز بالمركز الأول لحفظة القرآن الكريم، و أنس محمد الشوادفى السيد، وأميرة هاشم السيد بدر، وكرم 3 من حفظة ثلاثة أرباع القرآن الكريم وهم، طارق عبدالرحمن شفيق عنان، وآلاء أسامة مختار فرحات، وفاطمة حسن ماهر حسن جاد، وكرم 2 من حفظة نصف القرآن الكريم وهما، ندا إبراهيم متولى إبراهيم زايد، وحبيبة هانى ماهر أحمد محمد، وكرم 2 من حفظة ربع القرآن الكريم وهما، حنين غنيم عبده عباس، وحبيبة طارق أحمد الجندى، كما وزع الأجهزة الكهربائية على 39 عروسة يتيمة، مقدماً لهم التهنئة بالزواج السعيد .

من جانبه قال العميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، أن الجمعية تعطى اهتماما كبيرا بالمجتمع والأسر الأولى بالرعاية والأيتام، حيث قدمت أكثر من 10 مليون جنيه كدعم لهم خلال عام، وأن جهود الأورمان فى العمل الخيري بكفرالشيخ مستمرة.



محافظ كفر الشيخ يكرم أسر الشهداء



الاحتفال العرسان بكفر الشيخ



أسر الشهداء والأمهات المثابيات



محافظ كفر الشيخ يكرم العرائس



تكريم المتفوقين



جانب من الحفل