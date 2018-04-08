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محافظ قنا يتفقد مبنى كنترول الثانوية العامة

الأحد، 08 أبريل 2018 06:24 م
محافظ قنا يتفقد مبنى كنترول الثانوية العامة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربى
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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال تطوير وتأهيل مبنى كنترول الثانوية العامة الملحق بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمدينة قنا بمرافقة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وذكر الهجان أن المبنى مكون من 4 طوابق وأن أعمال تطوير المبنى شملت ( كهرباء - سباكه – دهانات - تركيب سيراميك للأرضيات – شبكات إطفاء الحريق)، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية بلغت 5 ملايين و323 ألف ممولة من وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم سوف تتسلم المبنى فى 20 أبريل الجارى، تمهيدًا لتجهيزه بالآثاث والأجهزة الإلكترونية اللازمة.

وأشار الهجان إلى أن كنترول قنا سوف يختص بتصحيح امتحانات الثانوية العامة لطلاب محافظتى أسيوط وسوهاج، فيما سيتم الإبقاء على تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب محافظات ( قنا – الأقصر – البحر الأحمر – أسوان ) بكنترول أسيوط تحقيقا لمبدأ الشفافية، لافتا إلى أن تخصيص مقر للكنترول بمحافظة قنا يأتى فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم لدعم اللامركزية وتقليل اغتراب المصححين وأعضاء الكنترول.

ومن جانبه، ذكر الدكتور صبرى خالد أنه تم تخصيص 3 مقرات للتصحيح هى ( مدرسة مدينة العمال الابتدائية  – مدرسة التجارة بنات – مدرسة ناصر الابتدائية )، بالإضافة إلى تخصيص 5 استراحات للمصححين وأعضاء الكنترول هى ( معسكر قنا الدائم – مدرسة الإعدادية الحديثة – مدرسة سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنات – مدرسة السادات الإعدادية بنات – مدرسة حامد سليمان الإعدادية).

 


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