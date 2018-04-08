محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية







قنا - هند المغربى

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عبدالفتاح تركي عميد المعهد والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وأفاد بيان صادر عن محافظة قنا أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة المبدئية علي فتح باب التقدم للالتحاق بدبلومة الدراسات العليا بالمعهد في تخصص الإرشاد الأسري والفئات الخاصة كما تم التصديق علي المؤشرات المبدئية لنتيجة الفصل الدراسي الاول وعرض مقترح جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والموافقة علي تجديد انتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس لتدعيم العملية التعليمية داخل المعهد ، كما تمت مناقشة القرارات الوزارية الخاصة بالسادة وكلاء المعهد لشئون الطلاب والبيئة والدراسات العليا ، وتم التوجيه بدراسة موقف العمالة المؤقتة بالمعهد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم .

ودعا محافظ قنا خلال الاجتماع الي ضرورة تنظيم المزيد من الزيارات الميدانية لطلاب جامعة جنوب الوادي والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية لزيارة اهم الانجازات التي تمت علي ارض المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية بهدف توعية الطلاب بصفة خاصة وابناء قنا بصفة عامة بالمشروعات التنموية والخدمية والصناعية القائمة او التي يجري تنفيذها علي ارض الواقع ، مؤكداً علي اهتمامه المستمر بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة وحرصه علي توفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي .