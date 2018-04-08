video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

الأحد، 08 أبريل 2018 11:07 م
محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية جانب من الاجتماع


قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا بحضور  الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عبدالفتاح تركي عميد المعهد والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

وأفاد بيان صادر عن محافظة قنا أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة المبدئية علي فتح باب التقدم للالتحاق بدبلومة الدراسات العليا بالمعهد في تخصص الإرشاد الأسري والفئات الخاصة كما تم التصديق علي المؤشرات المبدئية لنتيجة الفصل الدراسي الاول وعرض مقترح جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والموافقة علي تجديد انتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس  لتدعيم العملية التعليمية داخل المعهد ، كما تمت مناقشة القرارات الوزارية الخاصة بالسادة وكلاء المعهد لشئون  الطلاب والبيئة والدراسات العليا ، وتم التوجيه بدراسة موقف العمالة المؤقتة بالمعهد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم .

ودعا محافظ قنا خلال الاجتماع الي ضرورة تنظيم المزيد من الزيارات الميدانية لطلاب جامعة جنوب الوادي والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية لزيارة اهم الانجازات التي تمت علي ارض المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية بهدف توعية الطلاب بصفة خاصة وابناء قنا بصفة عامة بالمشروعات التنموية والخدمية والصناعية القائمة او التي يجري تنفيذها علي ارض الواقع ، مؤكداً علي اهتمامه  المستمر بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة وحرصه علي توفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يتفقد مبنى كنترول الثانوية العامة

محافظ قنا

اخبار قنا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة