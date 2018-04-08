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محافظ الغربية يعتمد جدول امتحانات كافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثانى

الأحد، 08 أبريل 2018 03:43 م
محافظ الغربية يعتمد جدول امتحانات كافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثانى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية - محمد طارق
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اعتمد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، جدول امتحانات النقل والشهادات بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى 2017 - 2018 على مستوى المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الشناوى عايد فى بيان له اليوم إن الامتحانات ستبدأ فى الفترة من 28 أبريل الجارى وحتى 17 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية يوم 12 مايو، وتنتهى 17 مايو المقبل، مشيراً إلى أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى"،  وأنه تم التنبيه على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتصحيح أوراق الإجابة أول بأول ومراجعتها مراجعة دقيقة، إلى جانب المتابعة المستمرة خلال أيام الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات والتأمين الكامل للكنترولات، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بدخول اللجان إلا وزير التربية والتعليم، والمحافظ ولجان تفتيش الوزارة المسئولة عن متابعة الامتحانات.

ولفت إلى أنه عقد اجتماعا مع موجهى عموم المواد المختلفة، ومديرى الإدارات التعليمية، كما تم التنبيه على أن تكون الأسئلة من الكتاب المدرسى، وفى متناول الطالب المتوسط، ولا تحمل أى شعارات أو إيحاءات دينية أو سياسية، وتم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لوضع خطة لتأمين المدارس خلال أيام الامتحانات.


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