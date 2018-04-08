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محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

الأحد، 08 أبريل 2018 07:23 م
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد


الدقهلية شريف الديب
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قدم الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته الكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتى المنصورة وميت غمر.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، مشيراً إلى أن المسلمين والمسيحيين فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، مضيفاً أنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وأرضها فى حفظ الله ورعايته وعنايته وفضله.

وأضاف المحافظ، أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مضيفًا أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

ودعا الشعراوى المولى العلى القدير، أن يرعى أبناء مصر جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يجمعنا معًا ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة، وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

وزيارات محافظ الشرقية اليوم شملت "الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الروم الكاثوليك، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأورثوذكس" بمدينة المنصورة، إبراشية ميت غمر المعروفة بمطرانية الأقباط بمدينة ميت غمر، واستقبلهم رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات والأباء والقساوسة والقمامصة والشمامسة والرهبان وجمع كبير من الأخوة الأقباط.

رافق الشعراوى خلال الزيارة اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، اللواء محمد علوان، مدير الإدارة العامة للأمن الوطنى، العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكرى للمحافظة، العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، قيادات الأزهر، القيادات الشرطية والعسكرية والتنفيذية ونواب البرلمان.

 

 

 

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