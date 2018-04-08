محافظ الدقهلية : مصر ستظل دائما آمنه مطمئنه بشعبها الواعى

محافظ الدقهلية : مصر ستظل دائما آمنه مطمئنه بشعبها الواعىالأحد، 08 أبريل 2018 12:10 ص
محافظ الدقهلية أثناء القداس
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أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، أن العبقرية المصرية تتجسد في الشعب المصري العريق بكل طوائفه والذى يثبت على مر التاريخ تماسكه وصلابته في مواجهة الصعاب، مشيراً الى روح المحبة والسلام التي تسرى فيما بينه وبعضه البعض وايضا مع الآخرين.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، خلال حضوره قداس عيد القيامة المجيد وتقديم التهنئة للأخوة الاقباط بمطرانية الأقباط الاورثوذكس والمعروفة بكتدرائية العذراء مريم والملاك مخائيل بالمنصورة بحضور الانبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، القيادات الكنسية.
وأشار الشعراوي، ان الاعياد المصرية دائما تحمل الطابع الديني ويحتفل بها كل المصريين وتنعكس عليهم جميعا بالفرحة والسعادة والسلام، مؤكداً ان مصر ستظل دائما آمنه مطمئنه بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة، مشيرا إلى أن التاريخ يثبت بانها عصية وصخرة قوية أمام من يحاول النيل منها.
وقدم المحافظ، التهنئة للأنبا داود، وللأخوة الاقباط بالدقهلية، بهذه المناسبة الطيبة، وفى كلمته عقب انهاء ترانيم وتسابيح القداس القى نيافة الانبا داود، كلمة أكد خلالها على ان العيد اصبح عيديين بحضور السيد المحافظ، وقيادات المحافظة معنا هذه الليلة صبيحة العيد الذى يجعلنا نستحضر الله معنا في كل وقت ورحب بجميع الحضور، ووجه للجميع الشكر على حضورهم وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.
رافق محافظ الدقهلية، خلال الزيارة اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، اللواء محمد علوان، مدير الادارة العامة للأمن الوطني، العميد محمد شرباش، مدير البحث الجنائي، العقيد احمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، جمع من القيادات الامنية والتنفيذية، عدد من ممثلي الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية، نواب البرلمان، عدد من شخصيات المجتمع المدني على مستوى المحافظة.
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