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محافظ البحيرة ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يقدمون التهنئة بعيد القيامة

الأحد، 08 أبريل 2018 12:47 م
محافظ البحيرة ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يقدمون التهنئة بعيد القيامة محافظ البحيرة ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قدمت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة واللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور التهنئة للأخوة الأقباط بمقر المطرانية بدمنهور بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وذلك بحضور الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية و عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية لدعم الوحدة الوطنية والروابط بين جميع أطواف الشعب.

وأكد نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمسة مدن الغربية، على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج المجتمع المصرى وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

وأشار نيافه الانبا، إلى أننا نعتز بمصريتنا ونأمل أن تتخطى مشاكلها وتنعم بالأمن والاستقرار والعدالة والمصالحة الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لتنفيذ خارطة المستقبل وتحقيق المواطنة.

وأكدت المهندسة نادية عبده على أن عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع تجمع الأمة المصرية فى عيد واحد تختص به مصر دون غيرها بين كل بلاد العالم متحابين ومتآخين بين جنباته قلبا واحدا وصفا واحدا فى وجه من يعبثون بمقدرات هذا البلد الأمين، وذقنا سويا مرارة الإرهاب الغاشم الذى لم يفرق بين دين او جنس، مضيفة كنا دائما نتصبر بإيماننا وقوتنا على ردعه ورده إلى أسفل سافلين.

وأضافت محافظ البحيرة، اليوم نستطيع القول بأننا حققنا نجاحا سيذكره التاريخ ويشهد له العالم فى دحر قوى الظلام والشر بفضل الله تعالى وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواجهته، وعزيمة قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الشجعان، ولكم يسعدنا أنا يأتى احتفالنا هذا.. بعد أن ضربت المحافظة أروع الأمثلة فى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وحققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى نسب التصويت فى الانتخابات.

كما تقدمت المحافظ  بالتهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى اكتسب ثقة الشعب ودعمه، لتبدأ معه مصر رحلة جديدة من الإنجاز والنمو والتطور فى كافة المجالات الإقتصادية والثقافية والخدمية.

وقالت محافظ البحيرة فى كلمتها:  إن وجودنا اليوم بينكم ومشاركتنا جميعا فى الإحتفال بتلك الأيام المقدسة، يثلج صدورنا بمزيد من العزة والفخر، ويبعث فى نفوسنا الأمل لرد كل الشبهات ومقاومة الشائعات التى تعبث بأمننا وتكيل لنا الحقد والكراهية.

من جانبه أكد الدكتور عبيد صالح على أهمية روح الاستقرار والوحدة الوطنية التى تعيشها مصر، وأن مصر ستبقى رمزا للمحبه والتسامح والتعايش مهما حاولت قوى الشر النيل من وحدة شعبها.

 

 


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