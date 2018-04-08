محافظ الإسكندرية يستقبل مسئولين صينيين لبحث تدوير المخلفات بالمحافظة







الإسكندرية جاكلين منير

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، بمسئولى شركتين صينيتين مختصتين فى مجال تدوير المخلفات لدراسة كيفية الاستفادة من خبراتهما لتطوير منظومة النظافة بالمحافظة وكذا معالجة الحمأة، بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وممثلين من المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار خطة المحافظة، والتعاون المثمر بين كافة الجهات للمساهمة فى رفع كفاءة منظومة النظافة والمساعدة على إنجاحها.

وفى بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بأعضاء الشركتين على أرض الإسكندرية، متمنيًا إيجاد سبل التعاون معهم للاستفادة من خبراتهم التى تم تنفيذها فى مدن أخرى حول العالم، فى مجال التخلص الآمن من المخلفات واستغلالها الاستغلال الأمثل، وأكد المحافظ على أنه يعمل بأقصى جهد لتحسين مستوى منظومة النظافة بالمدينة، وذلك لعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط وعاصمة للجمال.

وخلال الاجتماع؛ تم مناقشة إمكانية إنشاء نظام للتحكم والمراقبة للصرف الصناعى على مستوى المنشآت الصناعية بالمحافظة، كما تم عرض الدراسات التى نفذتها الشركتين الصينيتين بعدة مدن مماثلة للإسكندرية للنظر فى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.