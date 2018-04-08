video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل مسئولين صينيين لبحث تدوير المخلفات بالمحافظة

الأحد، 08 أبريل 2018 07:33 م
محافظ الإسكندرية يستقبل مسئولين صينيين لبحث تدوير المخلفات بالمحافظة جانب من الاجتماع


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، بمسئولى شركتين صينيتين مختصتين فى مجال تدوير المخلفات لدراسة كيفية الاستفادة من خبراتهما لتطوير منظومة النظافة بالمحافظة وكذا معالجة الحمأة، بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وممثلين من المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار خطة المحافظة، والتعاون المثمر بين كافة الجهات للمساهمة فى رفع كفاءة منظومة النظافة والمساعدة على إنجاحها. 

وفى بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بأعضاء الشركتين على أرض الإسكندرية، متمنيًا إيجاد سبل التعاون معهم للاستفادة من خبراتهم التى تم تنفيذها فى مدن أخرى حول العالم، فى مجال التخلص الآمن من المخلفات واستغلالها الاستغلال الأمثل، وأكد المحافظ على أنه يعمل بأقصى جهد لتحسين مستوى منظومة النظافة بالمدينة، وذلك لعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط وعاصمة للجمال.

وخلال الاجتماع؛ تم مناقشة إمكانية إنشاء نظام للتحكم والمراقبة للصرف الصناعى على مستوى المنشآت الصناعية بالمحافظة، كما تم عرض الدراسات التى نفذتها الشركتين الصينيتين بعدة مدن مماثلة للإسكندرية للنظر فى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد سلطان: تجميل وتشجير مدخل إسكندرية الزراعى ورفع كفاءة ميدان سموحة

اخبار محافظات

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

القمامة

رفع المخلفات




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة