محافظة بورسعيد: استيفاء مستندات متقدمى مشروع 825 فدانا حتى 20 أبريل







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد،ضرورة استيفاء المستندات الأصلية وتسليمها باليد إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة حتى يوم 20 أبريل،وذلك للمتقدمين لمشروع 2.5 فدان ضمن مشروع الاستزراع النباتى وتنمية الثروة الحيوانية بمنطقة سهل الطينة على مساحة 825 فدان.

ويضم المشروع كافة المؤهلات على أن يراعى تخصيص نسبة 80% من المستفيدين بالمشروع لخريجى "الطب البيطرى –الزراعة"، ويؤخذ فى الاعتبار القيد العائلى مؤقتاً ضمن المستندات المقدمة من الشباب لحين صدور شهادة الجنسية من مصلحة الجوازات المصرية.

وتُجرى القرعه العلنية 25 من الشهر الجارى، وذلك للشباب المستوفى مستنداته طبقاً للشروط المعلنة.