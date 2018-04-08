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محاضر فورية لاستخدام مياه الشرب فى الزراعة وغرامات بأثر رجعى بالوادى الجديد

الأحد، 08 أبريل 2018 02:39 م
محاضر فورية لاستخدام مياه الشرب فى الزراعة وغرامات بأثر رجعى بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إطلاق حملة مكبرة خلال شهر أبريل لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها،واستخدامها في ري الزراعات.

وشدد على تطبيق الغرامات القانونية وعدم الاستثناء في ذلك بهدف الترشيد في استخدام المياه والحد من إهدارها على ان يتم منح أسبوع من الان لتوفيق الاوضاع للمخالفين .

وأشار الزملوط إلى ضرورة بدء اللجنة المنوطة بذلك أعمالها باستراحات جميع قيادات المحافظة.

ومن جانبه أكد محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فى بيان له اليوم الأحد  أنه سوف يتم تحصيل مبلغ قيمته 7 جنيهات من كل متر مياه شرب مستخدم في الزراعة وذلك بأثر رجعي ووفق ما تحدده اللجنة .

وفى سياق متصل أكد محافظ الوادي الجديد أنه تم التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

باستمرار تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد على أن تقوم مراكز المحافظة الخمس بتلقي طلبات التظلمات وذلك مقابل تسديد مبلغ مالي قدره 1000 جنيه ، بحيث يتم استرداد القيمة المالية المشار إليها في حالة قبول التظلم .

وأوضح المحافظ أنه قد تم بدء تلقى طلبات التظلمات منذ يوم الخميس الماضى وسوف يستمر تلقى طلبات التظلمات بجميع مراكز المحافظه حتى يوم الاحد الموافق 15 من أبريل الجارى.


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