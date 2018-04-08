مجلس الوزراء البحرينى يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بالدول الآسيوية







أ ش أ

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات الاستراتيجية التى تجمعها بالدول الآسيوية، لاسيما مع جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة التى تمتد لأكثر من 40 عاماً.

جاء ذلك لدى استقبال بمكتبه في قصر القضيبية كو هيون مو، سفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين، حيث تبادل الطرفان الحديث حول سبل تدعيم العلاقات القائمة بين البلدين، والآليات المعززة للشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات، وبخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأعرب معإلى الشيخ خالد بن عبد الله عن تمنياته بأن يتم استثمار ما يوفره كلا البلدين من تسهيلات وامتيازات لأصحاب الأعمال في الدفع بتلك العلاقات نحو مستويات أوسع وأرحب بما ينعكس إيجاباً على تحقيق المصالح المشتركة، مستذكراً معاليه في هذا الصدد الدور الذي لعبته شركة هيونداي للإنشاءات والمقاولات منذ سبعينيات القرن الماضي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من جهة، ودورها من جهة أخرى في نقل الخبرات الكورية إلى البحرين في مجال إصلاح السفن.

ومن جانبه، أشاد سعادة السفير كو هيون مو بالاهتمام المتبادل من قيادتي وحكومتي البلدين بالارتقاء بمستوى العلاقات البحرينية الكورية لما فيه خير وصالح الشعبين.