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غلق مصنع صابون تحت بير السلم بحى الجناين بالسويس

الأحد، 08 أبريل 2018 02:22 م
غلق مصنع صابون تحت بير السلم بحى الجناين بالسويس مصنع الصابون


السويس - سيد نون
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تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط مصنع صابون غير مرخص فى أحد العمارات السكنية بمنطقة جبلاية الحطابة بحى الجناين.

 

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى معلومات تفيد بقيام أحد الاشخاص بمحافظة اسيوط بانشاء مصنع صابون غير مرخص بمنطقة جبلاية الحطابة بحى الجناين.

 

وعلى الفور أمر اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، من خروج حملة تموينية إشراف عليها العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالمديرية وقادها العقيد عبد السميع شاهين رئيس مباحث التموين إلى المكان المذكور.

 

وبالفحص تيبن فى الحملة التى خرج فيها نقيب احمد ياسين معاون مباحث التموين وعلى عبد الله ومحمد عبد الوهاب مفتش التموين تبين وجود إجمالى 6000 لتر صابون سايل غير صالح للاستخدام معد للتعبئة فى عبوات غير مدون عليها أى علامات تجارية غير مسلجة.

 

قامت الحملة بضبط جميع الأجهزة والخامات المستخدمة فى إنتاج وتجميع الصابون وأغلقت المصنع بالشمع الأحمر، وقامت بضبط المدعو "محمد. س" مواليد محافظة أسيوط وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لتوالى التحقيقات.

 

 


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