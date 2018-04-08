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"علياء على" طالبة ببنى سويف موهوبة فى الرسم.. وأبرز لوحاتها "عادل إمام"

الأحد، 08 أبريل 2018 03:00 ص
"علياء على" طالبة ببنى سويف موهوبة فى الرسم.. وأبرز لوحاتها "عادل إمام" جانب من رسومات الطفله


بنى سويف أيمن لطفى
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تضم مدارس بنى سويف العديد من الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات " الفنية - الرياضية - والثقافية "،  بينهم من شاركوا فى مسابقات وحصلوا على جوائز ، وآخرين يحتاجون إلى رعاية خاصة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم .

"اليوم السابع" التقى الطالبة علياء محمد على  بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الشهيد محمد عصام "الحديثة بنات" بمدينة بنى سويف، وقالت: "بدأت أولى خطواتى فى مجال الرسومات فى المرحلة الابتدائية بمناظر طبيعية مثل البحر والسماء والزهور إلى جانب محاولات لرسم الأشخاص  والرسوم المتحركة" .

وأضافت علياء: انتقلت للمرحلة الإعدادية ولاحظت اهتمام إدارة المدرسة بالأنشطة المختلفة ومنها فن الرسم، واعتنت معلمة التربية الفنية بأعمالى ومنحتنى نصائح مهمة فى التلوين والأبعاد وضبط تداخل الأشخاص، ما أدى إلى ارتفاع مستوى  قدرتى فى دقة  اللوحات، وقررت المعلمة مكافأتى وتحفيزى فعلقت رسوماتى التى تضم "أشخاص ومناظر وكاريكاتير" على حوائط الفصل .

وتابعت علياء قائلة: "اعتدت الحصول على الدرجات النهائية فى مادة  التربية الفنية فى المرحلة الإعدادية.. ووجدت أن  ميولى لرسومات البورتريه والأشخاص والرسوم المتحركة أكثر من المناظر الطبيعية إذ تمكنت من رسم لوحة بورتريه للفنان الكبير عادل إمام فى ساعتين فضلا عن إنجاز عدة لوحات مختلفة منها شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة" .

واستطردت علياء، أواصل البحث عن تقنيات حديثة لتنمية قدراتى الفنية وموهبتى، حتى أحترف هذا النوع من الفن ، إذ أحظى  باهتمام مدير المدرسة عاطف أحمد عويس ومعلمى التربية الفنية ما جعلنى أكتسب خبرة فى فن الرسومات المختلفة ، و أتمكن من إنهاء اللوحة الفنية فى ساعتين بدلا من أربع ساعات"  .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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