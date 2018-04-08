ضبط 400 كيلو رنجة وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام بالمنوفية

ضبط 400 كيلو رنجة وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام بالمنوفيةالأحد، 08 أبريل 2018 11:55 ص
رنجه - أرشيفية
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شن مجلس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ،برئاسة المهندسة هناء عقيله رئيس مركز ومدينة الشهداء،حملات مكثفة علي الاسواق والمحلات لمتابعة صلاحية اللحوم والاسماك قبل اعياد الربيع وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.
وتم تشكيل لجنه مفاجئه برئاسة محمد الشاعر مدير التفتيش المالي والاداري ومتابعة رئيس المدينه والصحه والبيطري والتموين ورخص المحلات ،وتم المرور علي المحلات والاسواق بناحية دنشواي ودناصور.
وأسفرت الحملة عن ضبط 400 كيلو من الاسماك المجمده والرنجه ومواد عطاره منتهية الصلاحيه وتم الاعدام بمعرفة اللجنة.
وأكدت هناء عقيلة رئيس المركز والمدينه ،فى بيان لها على إستمرار عمل لجان المتابعة في عملها حتي تجني ثمارها وهو الحفاظ علي الصحه العامه وسلامة المواطنين.
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