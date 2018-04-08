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ضبط طن أسماك مملحة فاسدة قبل بيعه للمواطنين فى المنوفية

الأحد، 08 أبريل 2018 04:59 م
ضبط طن أسماك مملحة فاسدة قبل بيعه للمواطنين فى المنوفية أسماك مملحه - أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث المسطحات بشبين الكوم بالاشتراك مع مسؤلى حى غرب من ضبط طن أسماك مملحة مجهولة المصدر وفاسدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم يفيد تمكن مباحث المسطحات بشبين الكوم بالاشتراك مع مسؤلى حى غرب من ضبط طن أسماك مملحة مجهولة المصدر وفاسدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 
 
 

 


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