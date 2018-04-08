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صيدلة سوهاج تحصد ‘‘مركزين‘‘ بالمؤتمر العلمى السادس بالمنصورة

الأحد، 08 أبريل 2018 08:26 م
صيدلة سوهاج تحصد ‘‘مركزين‘‘ بالمؤتمر العلمى السادس بالمنصورة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ،أن كلية الصيدلة نجحت فى الحصول علي مركزين من خلال الأبحاث العلمية المقدمة من الكلية  من بين أكثر من مائة بحث فى المؤتمر العلمى الطلابي السادس والمقام بكلية الصيدلة جامعة المنصورة وبمشاركة أكثر من تسع جامعات مصرية.

واضاف الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية، بأن البحثين الفائزين هما بحث قسم الكيمياء الصيدلية و المقدم من الطلاب آية كمال عبد المغيث والطالب أحمد عمران عبد اللاه والذي حصلا علي المركز الثاني وهو فى تشييد وتركيب دواء جديد لعلاج السرطان عن طريق تثبيط بعض الإنزيمات الحيوية اللازمة لانتشار المرض . كما فاز البحث المقدم من قسم الصيدلانيات من الطالب محمد السيد عزوز بالمركز الخامس وهو عن تحسين الإتاحة الحيوية لعقار الإترافيرين والذى يستخدم لعلاج فيروس الالتهاب الكبدى الوبائي. كما صرح المنشاوى بأن تلك النجاحات هى ثمار تكوين فرق بحثية طلابية داخل الكلية وبدعم كامل من إدارة الجامعة والتى تؤمن بأهمية البحث العلمى وتأثيره القوى فى النمو الاقتصادي  .

ومن جانب آخر قدم اليوم  الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بصحبة عدد من عمداء الكليات التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث قام والوفد المرافق بزيارة لكنيسة مارى جرجس، لتهنئة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة والمنشاه.

وخلال زيارته أكد عزيز علي قوة وصلابة العلاقة الأبدية بين جناحي الوطن، مسلمين ومسيحيين، الذين تصديا علي مر الأزمنة لمحاولات الفتنة والوقيعة، وأصبحا سلاحا رادعاً في وجوه كارهي الحياة، وأساسا قويا ترتكز عليه مصر في مرحلة البناء لتحقيق التنمية والتقدم.

 

 

 

 

 

 

 

 


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