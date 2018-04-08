video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور وفيديو..محافظ أسوان يسلم 5 عرائس أيتام 50 ألف جنيه

الأحد، 08 أبريل 2018 02:55 م
صور وفيديو..محافظ أسوان يسلم 5 عرائس أيتام 50 ألف جنيه محافظ أسوان يسلم أحد العرائس المبلغ المالى


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

سلم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مبلغ 50 ألف جنيه لـ 5 عرائس من الأيتام مقدمة من جمعية الأورمان، خلال احتفالية يوم اليتيم، التى استضافها قصر ثقافة أسوان، اليوم الأحد، تحت شعار "لست وحدك"، بحضور مديرى التضامن الإجتماعى وجمعية الأورمان بأسوان.

وفى كلمته، أعرب اللواء مجدى حجازى، عن سعادته البالغة لحضور هذه الاحتفالية، بإعتبار أن اليتيم مهما كان صغيراً أو كبيراً فالجميع يحترم مشاعره لأنه جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ونتكاتف جميعاً لتلبية مطالبه واحتياجاته بروح الفريق، كما نسعى لتحقيق الرخاء والاستقرار والسلام الإجتماعى له، وهو الذى يأتى متواكباً مع حرص الدولة على رعاية أبنائها، والحصول على حقوقهم فى مقابل القيام بالتزاماتهم ومسئولياتهم.

وشهدت فعاليات الإحتفال قيام محافظ أسوان، بتسليم المبالغ المالية المقدمة من جمعية الأورمان، لعدد 5 عرائس من الأيتام، بواقع 10 ألاف جنيه لكل منهن، بجانب تكريم 3 من الأمهات المثاليات بواقع 500 جنيه لكل منهن، كما تم توزيع المبالغ المالية لـ 20 طفل وطفلة من المتفوقين دراسياً، بواقع 100 جنيه لكل منهم ، وتوزيع الكساء والملابس لـ 175 طفل وطفلة بمختلف دور ومؤسسات رعاية الأيتام على مستوى المحافظة.

 

محافظ أسوان يسلم المبالغ المالية للعرائس
محافظ أسوان يسلم المبالغ المالية للعرائس

 

وصول المحافظ لحفل اليتيم
وصول المحافظ لحفل اليتيم

 

جانب من حفل اليتيم
جانب من حفل اليتيم

 

عرائس خلال الحفل
عرائس خلال الحفل

 

كلمة المحافظ
كلمة المحافظ

 

جانب من تسليم العرائس المبالغ المالية
جانب من تسليم العرائس المبالغ المالية

 

محافظ أسوان والعرائس في الاحتفالية
محافظ أسوان والعرائس في الاحتفالية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قصر ثقافة أسوان يحتفل بيوم اليتيم العربى بحضور المحافظ

محافظ اسوان

يوم اليتيم

الاورمان

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عرائس ايتام




لا تفوتك
"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

السيسى: مشهد اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة

السيسى: مشهد اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة