صور وفيديو..محافظ أسوان يسلم 5 عرائس أيتام 50 ألف جنيه







أسوان – عبد الله صلاح

سلم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مبلغ 50 ألف جنيه لـ 5 عرائس من الأيتام مقدمة من جمعية الأورمان، خلال احتفالية يوم اليتيم، التى استضافها قصر ثقافة أسوان، اليوم الأحد، تحت شعار "لست وحدك"، بحضور مديرى التضامن الإجتماعى وجمعية الأورمان بأسوان.

وفى كلمته، أعرب اللواء مجدى حجازى، عن سعادته البالغة لحضور هذه الاحتفالية، بإعتبار أن اليتيم مهما كان صغيراً أو كبيراً فالجميع يحترم مشاعره لأنه جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ونتكاتف جميعاً لتلبية مطالبه واحتياجاته بروح الفريق، كما نسعى لتحقيق الرخاء والاستقرار والسلام الإجتماعى له، وهو الذى يأتى متواكباً مع حرص الدولة على رعاية أبنائها، والحصول على حقوقهم فى مقابل القيام بالتزاماتهم ومسئولياتهم.

وشهدت فعاليات الإحتفال قيام محافظ أسوان، بتسليم المبالغ المالية المقدمة من جمعية الأورمان، لعدد 5 عرائس من الأيتام، بواقع 10 ألاف جنيه لكل منهن، بجانب تكريم 3 من الأمهات المثاليات بواقع 500 جنيه لكل منهن، كما تم توزيع المبالغ المالية لـ 20 طفل وطفلة من المتفوقين دراسياً، بواقع 100 جنيه لكل منهم ، وتوزيع الكساء والملابس لـ 175 طفل وطفلة بمختلف دور ومؤسسات رعاية الأيتام على مستوى المحافظة.



محافظ أسوان يسلم المبالغ المالية للعرائس



وصول المحافظ لحفل اليتيم



جانب من حفل اليتيم



عرائس خلال الحفل



كلمة المحافظ



جانب من تسليم العرائس المبالغ المالية