صور .. ننشر أسماء المقبولين فى مشروع منافذ بيع الشباب بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أسماء المرشحين والمستبعدين من قرعة الحصول على منافذ البيع لشباب الخريجيين بحي 25 يناير التابع لمدينة الخارجة، حيث تم فحص 149 طلب للحصول على هذه المنافذ التجارية وانطبقت الشروط على 73 متقدم واستبعاد 76 آخرين مع توضيح أسباب الاستبعاد من القائمة .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة، فى بيان له، أن تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم 22 من الشهر الجارى تمهيدًا لإجراء قرعة علنية عقب الانتهاء من فحص التظلمات واعلان نتائجها ليتم إجراء القرعة على منافذ البيع بإجمالى 22 منفذ بيع لشباب الخريجيين .



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