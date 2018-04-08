صور.. مساعد وزير الداخلية لمدن القناة يتفقد تمركزات الأمن بكنائس بورسعيد

صور.. مساعد وزير الداخلية لمدن القناة يتفقد تمركزات الأمن بكنائس بورسعيدالأحد، 08 أبريل 2018 01:01 ص
مساعد وزير الداخلية لمدن القناة يتفقد تمركزات الأمن بكنائس بورسعيد
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تقدم اللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وفدا أمنيا من قيادات وزارة الداخلية ضم اللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث المحافظة ومفتشى الأمن العام والوطنى لتقديم التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وتوجه الوفد الأمنى لتفقد القوات بمحيط كنائس بورسعيد والوقوف على حالة اليقظة والتمركزات الثابته والمتحركة، وزار عدد من كنائس بورسعيد من بينها كنيسة مارى جرجس ، والكاتدرائية ، وسانت أوجينى.
كما زار الوفد الأمنى كنيسة الانبا بيشوى ببورسعيد ، وكان فى استقبالهم العميد ماهر ويليم مسئول أمن مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ، وسامى بشارة مسئول العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.
ورحب القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس وكهنة كنيسة الأنبا بيشوى القمص صليب حكيم ، والقس أرميا فهمى والقس بيمن صابر، باللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، وباللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد ، وبجميع القيادات الأمنية ، موجهين لهم الشكر علي الزيارة وعلى المجهودات الأمنية المكثفة لتأمين صلاة قداس عيد القيامة المجيد .
جدير بالذكر أن الآلاف من أقباط بورسعيد قد أدوا قداس عيد القيامة المجيد بجميع كنائس المحافظة مساء اليوم الأحد.
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