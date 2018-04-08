صور.. محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات فى مسابقة أوائل الطلبة







قنا – هند المغربى

كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الطالبات الحاصلات على المركز الثالث بالمسابقة العلمية "أوائل الطلبة" التى تم تنظيمها على مستوى قطاع جنوب الصعيد وعلى مستوى الجمهورية بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

أوضح محافظ قنا فى بيان له اليوم أنه شارك فى المسابقة 8 طالبات هم يمنى أحمد الخضرى وإيمان إبراهيم محمد ورحمة محمد فوزى وعلا أحمد الليثى وؤى صلاح حسن وهبه رمضان يوسف وإسراء اشرف سعيد وفاطمة محمد أحمد بالصف الثالث الثانوى من مدرسة الشهداء الثانوية بنات بمركز قوص نجحوا فى الحصول على المركز الثالث فى تصفيات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية.

وأكد الهجان أن محافظة قنا تقدم كل الدعم للطلبة المتفوقين لكى يظلوا على مسارهم وللحفاظ على تقدمهم وتفوقهم التعليمى حيث اعتادت المحافظة على تكريم أبنائها الطلاب كل عام لتحفيز الأجيال القادمة للسعى نحو التفوق والنجاح.

وأضاف أن ما وصل إليه هؤلاء الطلبة كان نتيجة عمل متواصل وجهد كبير من أولياء الأمور والمدرسين والمدرسات مشيرا إلى أن المتفوقين هم أمل ومستقبل مصر لبناء مجتمع.



محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات



محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات



محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات



محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات



محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات



محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات



محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات



محافظ قنا يكرم الطالبات المتفوقات