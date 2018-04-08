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صور.. محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط بمقر مطرانية العريش

الأحد، 08 أبريل 2018 10:21 م
صور.. محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط بمقر مطرانية العريش


شمال سيناء ـ محمد حسين
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قدم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم التهنئة للأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان الأنبا قزمان استقبل محافظ شمال سيناء فى قاعة استقبال الزوار بمطرانية العريش، كما استقبل الأنبا اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، على رأس وفد من قيادات الشرطة بشمال سيناء، ووفد من  قيادات وزارة الأوقاف والأزهر، ووفد من ممثلى المجلس القومى للمرأة، والمزارعين، والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى.

وخلال زيارته أعرب محافظ شمال سيناء عن أمنياته أن تكون أيام أقباط شمال سيناء كلها أعياد، وبهجة وسرور وسعادة يحقق فيها الجميع آماله، مضيفا:"ما نحمله قى قلوبنا هو الحب والدعوات أن يديم الله على الشعب المصرى الحب والخير والعافية وأن يجعل من مصر أرض السلام والخير والمحبة".

وأوضح أن الإرهاب هو قوة الشر من جماعة ضالة، داعيا الله بالقضاء عليه نهائيا فى القريب العاجل بسواعد أبطال القوات المسلحة والشرطة والصادقين من المواطنين.

من جانبه، قال الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، إن تواجد المهنئين باستمرار فى كل المناسبات، يعطى شعور بأن الجميع أسرة واحدة، فما يفرح الوطن وأرض شمال سيناء يفرح الجميع، كما يتأثر الجميع بأى حدث يعكر الصفو.

صور محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط بمقر مطرانية العريش (1)
 

 

صور محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط بمقر مطرانية العريش (2)
 

 

صور محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط بمقر مطرانية العريش (3)
 

 

صور محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط بمقر مطرانية العريش (4)
 

 

صور محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط بمقر مطرانية العريش (5)
 

 

صور محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط بمقر مطرانية العريش (6)
 

 

 


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