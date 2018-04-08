صور.. محافظ سوهاج: توفير 3.5 مليون جنيه كقرض لدعم المشروعات الانتاجية







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن توفير 3.5 مليون جنيه كقرض من صندوق خدمات التنمية المحلية لدعم المشروعات الانتاجية انتاج اللحوم بالعيساوية شرق ومشروع إكثار الدواجن بالأحايوة بأخميم.

وشدد فى بيان له على مديرى المشروعات الانتاجية بالمحافظة بضرورة العمل على تطوير الانتاج ودراسة موقف تلك المشروعات لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للزراعة والطب البيطرى بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد أبو ضيف مدير عام الطب البيطرى بسوهاج، والدكتور معتمد السيد محمود عميد كلية الطب البيطرى، ووكلاء كليتى الزراعة والطب البيطرى، والمستشار الاقتصادى للمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومدير البنك الزراعى المصرى، ومديرى الإصلاح والتعاون الزراعى، والمديرية المالية ، ومديرى الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة.

وقال عبد المنعم، إن الاجتماع ناقش تطوير المشروعات الانتاجية بالمحافظة، ودراسة الموقف المالى والإجراءات والحلول المقترحة لتصحيح المسار لمشروعات تسمين العجول والألبان واكثار الدواجن بالعيساوية شرق والأحايوة وانتاج اللحوم بالديابات بأخميم.

وأضاف المحافظ أن تلك المشروعات تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية من تحديث الأجهزة وتطوير العنابر مما يحتاج اى دعم مالى، ويطرح العديد من المقترحات للتطوير منها تأجير تلك المشروعات إلى القطاع الخاص لدعمها والنهوض بها مره أخرى لدعم الانتاج الحيوانى والألبان بالمحافظة ، أو التركيز على المشروعات ذات الفائض النسبى والعمل على دعمها لسرعة المردود والعائد منها لتطوير المشروعات الأخرى .

وأكد عبد المنعم أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة والعدالة الاجتماعية، فى إطار خطة الحكومة الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادى على المدى البعيد والذى يهدف إلى إصلاح جذرى ومستدام يؤتى ثماره لصالح مصر والأجيال القادمة.

على جانب آخر تفقد محافظ سوهاج عدد من الكنائس يرافقه اللواء حسن محمود، نائب مدير الأمن والمقدم تامر إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة حيث تفقد كنيسة مارجرجس بميدان الثقافه ومطرانية أخميم والكنيسة الانجيلية وكنيسة القديسين مارمرقس والبابا أثناسيوس بمنطقة ش 15 بمدينة سوهاج وذلك لتفقد تأمين المطرانيات والكنائس ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة محيط الكنائس بالمحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والشوارع ودهان البلدورات وتركيب كشافات الإنارة اللازمة بمحيط جميع الكنائس والمطرانيات بنطاق المحافظة.

كما شملت جولة المحافظ تفقد ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمنطقة الهلال وعدد من الشوارع الفرعية، حيث تم رفع القمامة وإزالة الأتربة وغسيل الأرصفة والأشجار ودهان البلدورات.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الامنية والتدابير الاحترازية اللازمة اثناء احتفالات المحافظة باعياد القيامه المجيد وبث الطمأنينة فى نفوس اهلنا بسوهاج.



المجلس الاقليمي للزراعة والطب البيطري



المجلس الاقليمي للزراعة والطب البيطري



المجلس الاقليمي للزراعة والطب البيطري



المحافظ يتفقد محيط الكنائس