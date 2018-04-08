صور .. محافظ سوهاج : اعدام 1500 ملوحة فاسدة قبل أعياد شم النسيم

صور .. محافظ سوهاج : اعدام 1500 ملوحة فاسدة قبل أعياد شم النسيمالأحد، 08 أبريل 2018 12:35 ص
جانب من المضبوطات
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أن الادارة العامة لمراقبة الأغذية بمديرية الصحه تمكنت من ضبط وإعدام ألف و 500 كيلو ملوحه فاسدة ، فى اطار خطة أجهزة المحافظة لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية، التى تبيع المواد الغذائية للمواطنين، ومع اقتراب احتفالات باعياد شم النسيم وقبل ساعات من عيد القيامة.
وأوضح احمد فؤاد عمران المراقب العام بإلادارة العامة لمراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، فى بيان للمحافظة، أنه تم ضبط طن ملوحة فاسدة بعدد من المحلات التجارية بمدينة سوهاج ولدى عدد من الباعة الجائلين وتم ايضا ضبط 500 كيلو ملوحة فاسدة بمدينة طهطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واعدام المضبوطات ،
وتم تحرير محضر بقسم شرطة اول سوهاج برقم 1930 جنح ومحضر 1001 ادارى بمركز شرطة طهطا وبجرجا فى المحاضر رقم 3217 و 3218 و 3219 جنح جرجا وبالمنشاه محضر رقم 5069 و 5070 جنح بمركز شرطة المنشاه ، وإحالتها الى النيابة العامة.
وشدد المحافظ على استمرار الحملات بجميع قري ومدن المحافظة ومن الأجهزة الرقابية بمديرية الصحة والتموين والوحدات المحلية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين واحالتها الى النيابة العامة .
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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