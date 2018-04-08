صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال جمعية الأمل لرعاية الأيتام بيوم اليتيم







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء احتفال جمعية الأمل لرعاية الأيتام بشرم الشيخ والذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة المساعد واللواء حسبن سليمان نائبا عن المدير الأمن وفؤاد عبد العظيم مدير عام التضامن الاجتماعى والنائب عطية موسى عضو مجلس النواب واللواء عبد الفتاح حلمى مستشار المحافظ والشيخ جمال البوديسى ممثل الأوقاف وأحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية وفاطمة السباعى عضو مجلس الإدارة وبدآ الاحتفال بالسلام الوطنى والوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الوطن.

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات الفنية والعديد من الأغانى الوطنية والشعر وفقرة من للجمباز الطفلة خديجة هشام أحمد وتم خلال هدايا عينية ومالية، بالإضاقة إلى تكريم أكثر من 157 طفلا يتيما بمنحهم هدايا عينية.

وقال المحافظ فى كلمته أنه يسعد بحضوره هذه المناسبة العظيمة كل عام وشكر مجلس إدارة الجمعية على مجهوداتهم وأعلن موافقته على تخصيص قطعة أرض لبناء دار الأمل لرعاية الأيتام، يلحق بها معرض دائم لعرض المنتجات بغرض توفير إيرادات للجمعية.