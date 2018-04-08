صور.. محافظ بورسعيد للأقباط: نحن شركاء فى هذه الأرض

صور.. محافظ بورسعيد للأقباط: نحن شركاء فى هذه الأرضالأحد، 08 أبريل 2018 01:51 ص
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رسالة إلى أقباط المحافظة خلال مشاركته لهم قداس القيامة المجيد، بكنيسة "سانت أوجينى"، قائلاً: "نحن شركاء فى هذه الأرض" .
وشهد المحافظ، قداس القيامة بعدد من الكنائس لتقديم التهانى لأقباط بورسعيد بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، برفقة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية .
وقال "الغضبان"، خلال كلمته التى ألقاها داخل الكنيسة، إن قوة مصر فى أهلها ووحدة أبنائها التى لا تفرق بين مسلم ومسيحى، مضيفاً أن هذه الأرض مر عليها العديد من الأنبياء، بالإضافة إلى أنها كانت مهد للحضارات .
وأكد محافظ بورسعيد، أن أُمنا هاجر كانت على أرض مصر، ورحلة العائلة المقدسة مرت على مصر لاسيما بورسعيد القديمة "الفرما" التى كانت إحدى محطاتها، مشيراً إلى أن هذه الأرض ارتوت بدماء المصريين .
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