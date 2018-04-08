صور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يزوران كنائس المحافظة لتهنئة الأقباط بالعيد

صور.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يزوران كنائس المحافظة لتهنئة الأقباط بالعيدالأحد، 08 أبريل 2018 03:54 م
محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأقباط
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هنأ اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية واللواء إيهاب خيرت مدير الأمن القساوسة والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وذلك خلال جولة على كنائس المحافظة، بصحبه لفيف من شيوخ الأوقاف.
شملت الجولة الكنيسة الإنجيلية ببنها ومطرانية بنها للأقباط الأرثوذكس ومطرانية شبين القناطر بالخانكة ومطرانية شبرا الخيمة.
وشهدت الكنائس والمطرانيات حالة من البهجة والفرح والترابط الأسرى وترديد الترانيم، وقام مدير الأمن بالتأكد من يقظة الخدمات المشاركة فى تأمين الكنائس، وشدد على توسيع دائرة الاشتباه وإجراءات الفرز خارج الحرم الآمن والبوابات الإلكترونية بتواجد عنصر من الكنيسة بالإضافة إلى العنصر النسائى لتفتيش السيدات.
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الكنائس
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الكنائس
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الكنائس
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