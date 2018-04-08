صور.. محافظو المنيا وبنى سويف والمنوفية ومدراء الأمن يهنئون الأقباط







المحافظات أيمن لطفى - حسن عبد الغفار - محمد فتحى

قدم محافظو المنيا وبنى سويف وسكرتير عام المنوفية والقيادات الأمنية اليوم الأحد، التهنئة للأقباط بالكنائس بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ففى المنيا قدم المحافظ اللواء عصام البديوى التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة، رافق المحافظ خلال جولته على الكنائس بمراكز مغاغة و بنى مزار ومطاى العقيد أكرم على المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز وعدد من نواب البرلمان وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

زار المحافظ مطرانية بنى مزار والبهنسا "كاتدرائية القديس مارمرقس" ومطرانية مغاغة والعدوة ومطرانية مطاى، حيث أكد على أن مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة يعد تعبيراً عن صدق المشاعر التى تميز الشعب المصرى الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه.

وقال المحافظ فى بيان إن مصر بنسيجها الوطنى الفريد يحميها شعب عظيم وستظل بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والمسيحيين درعاً يحمى الوطن وحصناً يصون الشعب المصرى العظيم وتاريخه العريق، مشيداً بدور الكنيسة وأوجه التعاون المثمر بين رجال الدين المتمثل فى الأزهر والكنيسة فى احتواء كافة المحاولات التى من شأنها إحداث الوقيعة بين نسيجى الوطن.

كما قدم الشكر للجهات الأمنية بشقيها من رجال الجيش والشرطة لجهودهم المبذولة فى تأمين قداس عيد القيامة، الأمر الذى ساهم فى مرور الاحتفال بعيد القيامة بسلام وأمان وإدخال الفرحة على قلوب المصريين كافة.

على جانب آخر، قدم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية التهنئة لقداسة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والإخوة الأقباط بمناسبة إحتفالاتهم بعيد القيامة المجيد ، جاء ذلك خلال زيارتهم لمطرانية المنوفية بشبين الكوم، رافقهم خلالها مدير فرع الأمن الوطنى بالمنوفية ومدير المباحث الجنائية ومدير إدارة مرور المنوفية وممثل بيت العائلة المصرية ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والعديد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى .

السكرتير العام قدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية ورجال الدين بالمطرانية و لجميع الإخوة الاقباط من أبناء محافظة المنوفية والشعب المصرى جميعاً بهذة المناسبة، مؤكدا على وحدة المصريين من مسلمين وأقباط فهم نسيج واحد ، مشيداً بدور رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى نشر رسالة السلام ونبذ العنف والتطرف وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التى تحاك للبلاد، داعيا المولى عز وجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة .

فيما أكد الأنبا بنيامين على أن إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة هى رسالة سلام للعالم أجمع وأن المسجد مثل الكنيسة وعدم التفرقة بين المواطنين بالرغم من إختلاف عقائدهم وأديانهم فالكل شركاء فى بناء الوطن يتطلعون سويا إلى أفاق المستقبل لغد أفضل، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مؤكداً على أن مصر ستظل دائما رمزاً للأمن والأمان بوحدة شعبها بكافة أطيافه ، موجها الشكر لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهد لإقرار الأمن والنظام ودحر الأرهاب وقوى الشر.

وفى بنى سويف أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أن العيد هذا العام يحمل معه مناسبات سعيدة كثيرة من أهمها أنه يأتى عقب نجاح العرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية فى مشهد حضارى ومشرف وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها الشعب مع رئيسه فى الأربع سنوات الماضية، لافتا الى الدور الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة فى حفظ أمن واستقرار البلاد، وأن يعيش كل مواطن آمناً مطمئناً فى كافة نواحى حياته، وأن هذا كله ساعد الدولة المصرية على استكمال مسيرة التنمية ،وتهيئة المناخ العام للسير قدماً نحو الرخاء والإزدهار.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لعدد من الكنائس والأديرة بمراكز المحافظة إذ قدم محافظ بنى سويف التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، برفقة اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف ، ومدير جهاز الأمن الوطنى ببنى سويف،والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكرى للمحافظة،والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب،واللواء عصام العلقامى السكرتيرالعام، واللواءخميس أبوالفضل السكرتيرالعام المساعد،والمحاسب محمود مغربى رئيس مدينة بنى سويف،وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى من قيادات ومسؤولى الأزهر والأوقاف

وبدأ المحافظ جولته بالمرورعلى الكنيسة المطرانية بمدينة بنى سويف حيث قدم المحافظ ومرافقوه التهنئة بالعيد لنيافة الأنبا غبريال مطران بنى سويف وعدد كبير من الآباء والكهنة والذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة التى تدل على عمق مشاعر المحبة والأخوة بين أبناء بنى سويف خاصة والشعب المصرى عامة.

وعبر الأباء والقساوسة عن سعادتهم بمشاركة اخوانهم لهم فى العيد،مبدين سعادتهم وتقديرهم للمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف وحرصه الدائم على التواجد معهم فى كل المناسبات ،ومشيدين بالمجهود الكبير الذى يبذله رجال الأمن فى سبيل أن يحيا الجميع فى أمن وسلام واستقرار.

وأعرب محافظ بنى سويف عن خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط بالعيد، مؤكداً على أن العيد هو عيد للمصريين جميعاً والفرحة للجميع،وهذه هى روعة وطننا الغالى مصر الذى ضرب أفضل الأمثلة فى التماسك بين مكونات مجتمعه والوطنية الخالصة التى تسود أفراده.

وتبادل رجال الدين الإسلامى والأقباط الكلمات التى تحوى جميعها قوة النسيج الوطنى والنموذج الفريد للوحدة الوطنية فى مصر، وأن أعياد المسلمين والأقباط هى أعياد لكل المصريين وفرحة لكل أبناء الوطن.

وسادت بين الحاضرين قيادات ومواطنين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء ، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء.

عقب ذلك توجه المحافظ ومدير الأمن والقيادات الأمنية والعسكرية للكنيسة الإنجيلية حيث استقبلهم راعى الكنيسة القس أكرم ناجى حيث قدم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة الجليلة لأبناء الطائفة الإنجيلية.

وفى الكنيسة الكاثوليكية بميدان مولد النبي، قدم المحافظ التهنئة بمناسبة العيد ، متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالة نيافة القمص بولس فهمى وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببنى سويف على رأس من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولى الكنيسة.



سكرتير عام المنوفية يهنئ الاخوة الأقباط



سكرتير عام المنوفية يهنئ الاخوة الأقباط



سكرتير عام المنوفية يهنئ الاخوة الأقباط



محافظ المنيا يقدم التهنئة



محافظ المنيا يقدم التهنئة



محافظ بنى سويف يهنىء الأقباط



محافظ بنى سويف يهنىء الأقباط



محافظ بنى سويف يهنىء الأقباط



محافظ بنى سويف يهنىء الأقباط