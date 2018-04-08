صور.. مئات الأهالى بشوارع بورسعيد مع بداية احتفالات شم النسيم

بدأت احتفالات ليلة شم النسيم بشوارع بورسعيد بمحيط مسارح العرائس التى صممها بعض فنانى المحافظة، وذلك وسط حضور العشرات من الأهالى.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" توافد الأهالى على مكبرات الصوت "دى جى"، التى تعالت أصواتها بالأغانى فى شوارع المحافظة لاسيما حى العرب.

يذكر أن بورسعيد تحتفل بليلة شم النسيم عن طريق إقامة عدة احتفالات بشتى الأحياء والميادين، بالإضافة إلى مسارح العرائس التى تتناول المشكلات بالمجتمع المصرى بشكل ساخر.