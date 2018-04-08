صور.. شواطئ شمال سيناء تتحدى الإرهاب وتستعد لاستقبال المحتفلين بشم النسيم







شمال سيناء ـ محمد حسين

استعدت شواطئ شمال سيناء، لاستقبال المحتفلين بشم النسيم، وانتهت كافة الجهات الخدمية المعنية من إجراءات تجهيز الشاطئ، واستعد أصحاب المقاهى والمطاعم على الشاطئ، لعودة زبائنهم واستقبال زوارهم.

وأكدت أعداد كبيرة من الأسر السيناوية إنها لن تقطع عادتها السنوية فى الخروج للبحر، والاستمتاع بيوم شم النسيم، فى تحدى للإرهاب، والتأكيد على أن أهالى شمال سيناء، رغم معاناتهم فهم يتمسكون بالحياة.

وقال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إنه تم تكليف غرفة العمليات بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد فى كافة الجهات الخدمية بالمحافظة، ومتابعة انتهاء كافة الاستعدادت لشم النسيم، من أولى ساعات الصباح وحتى نهاية اليوم .

وأوضح سالم صباح مدير إدارة السياحة بمحافظة شمال سيناء، إن شاطئ العريش من أهم الشواطئ الجاذبة للزوار فى يوم شم النسيم، لافتا إلى إن أهم مناطق الجذب على طول الشاطئ هى منطقة الخلفاء والمساعيد، وغرناطة والريسة، وأبوصقل، لافتا إلى إن شم النسيم يعتبر البداية الحقيقية لفصل الصيف سياحياً فى شمال سيناء، ويعقبه استمرار تدفق الحركة على طول الشاطئ، وقدوم الأهالى يوميا للاستمتاع بمياه البحر المتميزه بهدوء الأمواج ونظافتها.

وقال أسامه الغندور رئيس مدينة العريش، إن شاطئ العريش، تم تجهيزة لاستقبال المحتفلين بيوم شم النسيم، لافتا إن غرفة العمليات تتابع كافة الاحتياجات على طول الشاطئ الممتد من الريسة شرقا حتى المساعيد غربا.

وبدوره، قال الدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن فرق التفتيش الصحى تتابع الأسواق، وعمليات بيع الأسماك المملحة والفسيخ، وتنتشر فرق وزارة الصحة، فى أسواق مدينتى العريش وبئر العبد على مدار الساعة.

وشهدت شوارع العريش اليوم، انتشار ملحوظ لباعة الفسيخ والسمك المملح، كما شهد سوق السمك إقبال الأهالى لشراء ما يصل تباعا من الأسماك بكميات محدودة للمحافظة.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ببيان له، عن فتح شاطئ الرواق شمال مدينة بئر العبد أمام الأهالى فى يوم شم النسيم، مشددا على ضرورة مراعاة عدم تجاوز الصدادات الحديدية بواسطة السيارات.

وأشار البيان، أنه سيكون هناك مواصلات داخلية لنقل كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات، من عند الصدادات إلى الشاطئ، ومغادرة الشاطئ تكون الساعة الخامسة والنصف مساءً، وهناك نقطة الإسعاف وسيارة لمياه الشرب، ويرجى تجميع القمامة فى أكياس لسهولة جمعها بسيارات المجلس.



شواطئ شمال سيناء



شواطئ شمال سيناء تستعد لاستقبال الزوار



جانب من حملة النظافة بشواطئ شمال سيناء لاستقبال الزوار بشم النسيم

عمال النظافة والشواطئ أثناء رفع أى مخلفات على الشواطئ استعداداً لشم النسيم