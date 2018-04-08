صور .. شباب قرية بالداخلة يتضررون من تأخر تسليم محلاتهم.. والمحافظ يوجه بحل الأزمة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

طالب عدد من شباب الخريجين بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بسرعة تسليمهم عقود منافذ البيع الخاصة بهم، التى تتبع مركز شباب العوينة بعد أن تأخر التسليم لمدة عامين على الرغم من قيامهم بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بمنافذ البيع، من حيث البناء والتشطيبات وسدادهم الإيجارات الشهرية بانتظام منذ أكثر من عام وتكبدهم خسائر الآلاف من الجنيهات دون قدرتهم على فتح منافذ البيع وممارسة أنشطتهم .

ورصدت عدسة "اليوم السابع" جانب من المشكلة بوجود عدد من منافذ البيع غير المستغلة والتى تم غلقها منذ عامين دون استكمال توصيل المرافق نظرا لعدم تسليم العقود النهائية لها، حيث تقع تلك المحلات فى سور مركز شباب العوينة من الجانبين وقام الشباب المنتفعين بتجهيزها للعمل دون استفادة منها حتى الآن .

وقال ناصر سليمان أحد المتضررين من عدم تسليمهم منافذ البيع الخاصة بهم، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنهم قاموا باستئجار منافذ البيع منذ عامين، وكانت عبارة عن قطع أراضى فضاء، وقاموا بالبناء على نفقتهم الخاصة والتشطيب والإشراف الهندسى وفقا للتكلفة التى أقرتها كراسة الشروط فى التعاقد بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه، وبعد تأخر الإجراءات وعدم تسليم العقود النهائية تسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء فى تحملهم أعباء مالية إضافية بالإضافة إلى تحديد قيمة التعاقد بمدة 10 سنوات مر منها عامين دون تسليم منافذ البيع وهو ما يسبب لهم خسائر فادحة يجب تعويضها .

وأضاف سليمان أنهم طالبوا المحافظ بإعفائهم من مدة العامين التى لم يتم استغلال المحلات فيها والعمل على سرعة تسليمهم منافذ البيع حتى يتسنى لهم توصيل المرافق لها والبدء فى ممارسة نشاطهم المخصص لهم .

وأكد العمدة أحمد هريدى عمدة القرية على أن شباب القرية فى أمس الحاجة لتشغيل تلك المنافذ حتى يتسنى لهم الحصول على فرصة عمل بعد أن أنفقوا تلك المبالغ على التجهيزات وتوقف المشروع دون معرفة سبب لذلك، الأمر الذى أصابهم بالإحباط فى الوقت الذى ابتعدوا فيه عن انتظر الوظيفة الحكومية ولجأوا إلى البحث عن فرص أخرى فى العمل التجارى والاستفادة من مشروعات شباب الخريجين ضمن مراكز الشباب ولكن مع تغيير مجالس الإدارات وتوقف الإجراءات كان هؤلاء الشباب هم الضحية لعدم اكتراث قطاع الشباب والرياضة بما يعانيه هؤلاء الشباب من ظروف لا تحتمل بسبب عدم انجاز المشروع الشبابى فى القرية .

ومن جانبه، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بسرعة حل المشكلة من خلال بحث أسباب عدم تسليم تلك العقود للشباب المنتفعين والعمل على إنهاء تلك الإجراءات مع مديرية الشباب والرياضة والإفادة.

أكد هانى حسنى رئيس مجلس إدارة مركز شباب العوينة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فور تسلم مجلس إدارة المركز لمهام العمل تمت مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بسرعة تسليم الشباب عقودهم النهائية لبدء العمل فى المشروعات الخاصة بهم، وجاء الرد بضرورة استيفاء شهادة إشراف هندسى وشهادة صلاحية لكل منفذ بيع وبالفعل تم استيفاء الأوراق وإرسالها لمديرية الشباب والرياضة وبعد فترة لم يتم تسليم العقود وتمت مخاطبة المختصين بالمديرية مرة أخرى وجاءت الإفادة بأنه يتم دراسة العقد وسيتم موافاة المركز بالرد فور الانتهاء من الدراسة .