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صور .. جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالاً بحضور 400 يتيماً

الأحد، 08 أبريل 2018 07:04 م
صور .. جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالاً بحضور 400 يتيماً نائب رئيس الجامعة مع الأطفال


كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت جامعة كفرالشيخ احتفالية يوم اليتيم، التى انطلقت من أمام كلية العلاج الطبيعي وشارك فيها كليات الجامعة واتحاد الطلاب، وبحضور أكثر من 400 طفل من إحدى جمعيات كفالة الأيتام، انطلاقاً من تدعيم دور الجامعة المجتمعى وتحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالرازق دسوقى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واشتمل حفل يوم اليتيم على فقرات ترفيهية كالرسم على الوجه، البلياتشو، لعبة الكراسي والحبال وغيرها من الألعاب الترفيهية والمسابقات بين الأطفال، وتضمنت أيضاً تقديم وجبتى إفطار وغذاء للأطفال، وتم تسليم شنط هدايا للأطفال الأيتام في نهاية الحفل رغبة فى إسعادهم.

ورحب الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ بالأطفال الحضور، مؤكداً أن الهدف من الحفل هو إسعادهم وإدخال الفرحة والسرور على نفوسهم، وتأكيداً لدور الجامعة الفعال في المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والاهتمام بكافة عناصره وفئاته.

 

1- احتفال بالايتام بجامعة كفر الشيخ
احتفال بالايتام بجامعة كفر الشيخ

 

3- الاحتفال بالاطفال الايتام بجامعة كفر الشيخ
 الاحتفال بالاطفال الأيتام بجامعة كفر الشيخ

 

2- جانب من الاطفال وطلاب الجامعة
 الأطفال وطلاب الجامعة

 

 

 

 

 


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