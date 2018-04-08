صور .. جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالاً بحضور 400 يتيماً







كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت جامعة كفرالشيخ احتفالية يوم اليتيم، التى انطلقت من أمام كلية العلاج الطبيعي وشارك فيها كليات الجامعة واتحاد الطلاب، وبحضور أكثر من 400 طفل من إحدى جمعيات كفالة الأيتام، انطلاقاً من تدعيم دور الجامعة المجتمعى وتحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالرازق دسوقى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واشتمل حفل يوم اليتيم على فقرات ترفيهية كالرسم على الوجه، البلياتشو، لعبة الكراسي والحبال وغيرها من الألعاب الترفيهية والمسابقات بين الأطفال، وتضمنت أيضاً تقديم وجبتى إفطار وغذاء للأطفال، وتم تسليم شنط هدايا للأطفال الأيتام في نهاية الحفل رغبة فى إسعادهم.

ورحب الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ بالأطفال الحضور، مؤكداً أن الهدف من الحفل هو إسعادهم وإدخال الفرحة والسرور على نفوسهم، وتأكيداً لدور الجامعة الفعال في المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والاهتمام بكافة عناصره وفئاته.



احتفال بالايتام بجامعة كفر الشيخ



الاحتفال بالاطفال الأيتام بجامعة كفر الشيخ