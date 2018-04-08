صور.. جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم







أسيوط ـ محمود عجمى

احتفلت جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، بـ"يوم اليتيم" بمشاركة 106 طفل من جمعيات ريفا ومنقباد لكفالة اليتيم وذلك بنادى أعضاء هيئة التدريس ، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر وبحضور الدكتور أسامة عبدالروءف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع قبلى وأحمد عباس أمين عام الجامعة وعمداء كليات فرع أسيوط وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الفرع.

شمل الحفل فقرات استعراضية وفنية قدمها طلاب وطالبات فرع الجامعة، كما شهد الحفل مسرح عرائس وفقرات ماسكات والبلياتشو وتوزيع الملابس على الأطفال، كما قدم فريق الانشاد الدينى فقرة إنشادية ، عقبها فقرة ترفيهية لفرقة التنورة ومسابقات وعرض مواهب لعدد من الاطفال المشاركين.

وعلى هامش الحفل كرم الدكتور أسامة عبدالروءف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع قبلى طلاب الفرع المعاقين الفائزين بميداليات بارالمبياد الجامعة 2018 .



جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم



جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم



جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم



جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم



جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم



جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم