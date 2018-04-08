video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم

الأحد، 08 أبريل 2018 03:58 م
صور.. جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم


أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

احتفلت جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد،  بـ"يوم اليتيم" بمشاركة 106 طفل من جمعيات ريفا ومنقباد لكفالة اليتيم وذلك بنادى أعضاء هيئة التدريس ، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر وبحضور الدكتور أسامة عبدالروءف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع قبلى وأحمد عباس أمين عام الجامعة وعمداء كليات فرع أسيوط وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الفرع.

شمل الحفل فقرات استعراضية وفنية قدمها طلاب وطالبات فرع الجامعة، كما شهد الحفل مسرح عرائس وفقرات ماسكات والبلياتشو وتوزيع الملابس على الأطفال، كما قدم فريق الانشاد الدينى فقرة إنشادية ، عقبها فقرة ترفيهية لفرقة التنورة ومسابقات وعرض مواهب لعدد من الاطفال المشاركين.

وعلى هامش الحفل كرم الدكتور أسامة عبدالروءف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع قبلى طلاب الفرع المعاقين الفائزين بميداليات بارالمبياد الجامعة 2018 .

 

جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم (1)
جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم 

 

جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم (2)
جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم 

 

جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم (3)
جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم

 

جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم (4)
جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم

 

جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم (5)
جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم 

 

جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم (6)
جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم

 

جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم (7)
جامعة الأزهر فرع أسيوط تحتفل بـ 106 طفلا فى يوم اليتيم

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الشرطة النسائية تشارك فى احتفالات يوم اليتيم

اسيوط

جامعة الازهر فرع اسيوط

يوم اليتيم

اخبار مصر

اخبار اسيوط




لا تفوتك
رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة للتوسع ولن نستغنى عن أى عامل (صور)

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة للتوسع ولن نستغنى عن أى عامل (صور)

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة