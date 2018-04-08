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صور ..تسرب مياه الصرف الزراعى يهدد مساكن إحدى قرى الداخلة

الأحد، 08 أبريل 2018 12:46 م
صور ..تسرب مياه الصرف الزراعى يهدد مساكن إحدى قرى الداخلة تسرب مياه الصرف الزراعى


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة "اليوم السابع"، مشكلة استمرار تسرب مياه الصرف الزراعى بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، والتى تسببت فى تكون كميات من المياه المتراكمة فى مدخل القرية، بعد أن تسببت فى غرق أحد مصانع الطوب الخاصة وتجاوزته إلى منطقة اخرى مقاربة للمساكن بالقرية حيث اضطر المسئولين لاتخاذ إجراء مؤقت بعمل غرف تفتيش لجمع مياه الصرف الزراعى وسحبها مرة أخرى لمنطقة بعيدة عن المناطق السكنية دون جدوى حيث ما زالت المشكلة قائمة ولم يجد الأهالى حلا لها.

 

وقال محمد حسن أحد أهالى القرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشكلة الصرف الزراعى بسبب وجقوع المناطق السكنية فى منحدر أقل منسوبا من المناطق الزراعية المجاورة للقرية وهو ما يتسبب فى استمرار تسرب المياه التى يتم استخدامها فى الرى على الرغم من إقرار أصحاب المزارع باستخدام نظم الرى الحديث لمنع ظاهرة صرف المياه من مزارعهم إلى المناطق السكنية، ولكن لم يحول ذلك دون تواصل تسرب المياه وتحولها لبركة ملوثة تجلب عليهم البعوض والحشرات بصورة مستمرة.

 

وأضاف حسن أنهم طالبوا الجهات المختصة بالتدخل لحل المشكلة دون جدوى حيث لم يتم اتخاذ أية إجراءات فاعلة لوقف استمرار تلك التسربات للمياه والتى تقترب رويدا من المناطق السكنية ولم يتم حتى الآن إيجاد حلول فاعلة لها بعد أن فشلت كل المحاولات فى وقف تصريف مياه المزارع التى تقع فى منسوب أعلى من المناطق السكنية بصورة كبيرة.

 

ومن جانبه شدد كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة، على أنه سيتم التواصل مع الجهات ذات الصلة لبحث مشكلة استمرار الصرف الزراعى من المزارع القريبة من القرية والعمل على التخلص من تراكمات المياه التى يشكو منها المواطنين مؤكدا على أنه تم التنسيق بين رئاسة القرية وإدارة الصرف على بحث مشكلة ارتجاع مياه الصرف فى تلك المنطقة وإعداد تقرير شامل بمقتراحات الحلول تمهيدا لتنفيذها.

تسرب مياه الصرف الزراعى
تسرب مياه الصرف الزراعى

 

بؤرة ملوثة من المياه
بؤرة ملوثة من المياه

 

كميات كبيرة من المياه المتراكمة
كميات كبيرة من المياه المتراكمة

 

استمرار تسرب اللمياه يهدد الأهالى
استمرار تسرب اللمياه يهدد الأهالى

 

تسبب الصرف فى غرق مصنع طوب
تسبب الصرف فى غرق مصنع طوب

 

مطالب الأهالى بردم البركة وعمل مصارف
مطالب الأهالى بردم البركة وعمل مصارف

 

جانب من تراكمات الأملاح
جانب من تراكمات الأملاح

 

حشائش ومخلفات ومياه راكدة
حشائش ومخلفات ومياه راكدة

 

البركة تجلب البعوض على السكان
البركة تجلب البعوض على السكان

 


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