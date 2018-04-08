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صور.. الصحة تفحص 3435 حالة للإصابة بفيروس C بأسوان

الأحد، 08 أبريل 2018 11:24 ص
صور.. الصحة تفحص 3435 حالة للإصابة بفيروس C بأسوان فحص المواطنين للكشف عن الإصابة بفيروس C


أسوان – عبد الله صلاح
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واصلت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، جهودها فى فحص المواطنين للكشف عن الإصابة بفيروس C، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على الفيروس بحلول عام 2020، وأجرت الفحص على 3435 حالة من المقيمين بمركز دراو خلال شهر ونصف فقط.

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، إن حملات المسح الميدانى تواصل جهودها، وتمكن فريق الحملة خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 31 مارس الماضى، من فحص 3435 متردد مقيمين بمركز دراو محافظة أسوان، من بينهم 422 حالة إيجابية للأجسام المضادة، و122 حالة PCR، وبدء نحو 73 مصاباً منهم فى تلقى العلاج فعلياً.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستكمل جهودها ابتداءً من أول شهر أبريل الجارى داخل 6 مواقع بمحافظة أسوان ضمن 180 موقعاً على مستوى الجمهورية، وهى "قرية المنشية بكوم أمبو، ومدينة كلابشة وقرية بلانة بمركز نصر النوبة، وقرى المحاميد ووادى الصعايدة والرمادى بمركز إدفو"، وتم فحص 413 حالة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وأشار الدكتور أبو المجد، إلى أن الفحص يتم حالياً بعدد من المميزات، وهو تقديم العلاج المجانى فى نفس المكان دون التحويل إلى المراكز الطبية المختلفة ما عدا فى الحالات التى تحتاج لمتابعة، بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن والطول للحالة المترددة.

وأوضح بأن هذه الحملات الهدف منها هو توصيل الخدمة للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، فى إطار مبادرة الرئيس بالقضاء على فيروس سى بمصر بحلول عام 2020.

 

 

الأهالى يترددون على الحملة
الأهالى يترددون على الحملة

 

السيدات يقبلن على الحملة
السيدات يقبلن على الحملة

 

السيدات يقبلن على الكشف
السيدات يقبلن على الكشف

 

جانب من الفحص
جانب من الفحص

 

سيارات الكشف
سيارات الكشف

 


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