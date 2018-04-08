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صور.. إخماد حريق وضبط إطارات سيارات وحملات أمنية مكثفة ببورسعيد

الأحد، 08 أبريل 2018 09:59 م
صور.. إخماد حريق وضبط إطارات سيارات وحملات أمنية مكثفة ببورسعيد جانب من الحريق


بورسعيد - محمد عزام
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أعلن حى الزهور بمحافظة بورسعيد، عن ضبط ومصادرة 7 أطنان من كاوتش السيارات القديم الذى كان معد لاستخدامه فى إشعال الحرائق خلال احتفالات شم النسيم، كما تم إخماد حريق بمنطقة عثمان بن عفان.

وذكر بيان للحى، صادر منذ قليل، أن الإدارة الهندسية والإدارات التابعة لها ضبطت إطارات مخالفة داخل مناور وأسطح عمارات وتم التحفظ عليها بمخازن الحى.

كان العميد وليد البيلي رئيس حى الزهور، قد أصدر تعليمات مشددة بضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة واتخاذ التدابير اللازمة لضبط ومصادرة الكاوتش الذى يستخدم فى الحرائق وذلك حرصاً على سلامة المواطنين.

يذكر أيضا أن الحرائق ليلة شم النسيم عادة قديمة اعتاد عليها البورسعيدية منذ تجسيد السامى البريطانى اللورد اللنبى وقت الاحتلال الانجليزى لمصر فى دمية وقاموا بحرقها ومنذ ذلك الوقت أصبحت عادة سنوية.

 

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